Il Mercatino dell'Antiquariato a Moncalieri

Informazioni utili, date e orari del mercato dell’usato

Calendario delle aperture

Gennaio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Marzo 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nel centro storico di, in provincia disono 160 i banchi degli espositori di vintage, antiquariato e collezionismo che affollano le strade dalla Piazza Borgo Navile attraverso la Porta Navina, risalendo via San Martino fino ad arrivare a Piazza Emanuele II.A Moncalieri il commercio è sempre stato parte della vita del borgo: già nel 1286 qui Amedeo V di Savoia volle il Gran Mercato del venerdì, una tradizione che si è mantenuta per secoli.Dal 1986 la città ha scelto la prima domenica di ogni mese come giorno del, noto come Rabadan an Piassa.Oggi la manifestazione ha preso il nome died è gestita dall’Associazione Casa Malta.Per ogni appuntamento durante il corso dell’anno le bancarelle danno vita a un vivace mercatino dell'antiquariato, brocantage, vintage, design e creatività nel cuore di Moncalieri, dove anche i negozi sono aperti, così come i bar e i ristoranti. Gli ingredienti ci sono tutti per garantire una bella giornata a passeggio tra le bellezze della cittadina piemontese, tra cui il suggestivo castello, antica residenza dei Savoia iscritta nella lista delCamminando tra i banchi si possono trovare oggetti di ogni tipo, che comprendono mobili antichi, accessori e abbigliamento vintage, vecchie fotografie e cartoline, ma anche libri usati, giocattoli, monete e francobolli.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo suiAntiq’ariacentro storico di Moncalieri (Torino).ogni prima domenica del mese.2 gennaio;6 febbraio;6 marzo;3 aprile;1 maggio;5 giugno;3 luglio;7 agosto;4 settembre;2 ottobre;6 novembre;4 dicembre.la mostra mercato è aperta al pubblico dalle ore 8 alle 17 nei mesi da ottobre a marzo;dalle ore 8 alle 18 nei mesi da aprile a settembre.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.