La Festa e il Fuoco di Sant'Antonio Abate a Ottana

, paesino della Barbagia, in, tutti i calendari delle famiglie autoctone hanno un segno sul, giorno in cui ci si riversa per le strade a festeggiare. Si tratta della giornata più emozionante dell’intero anno, che la popolazione vive respirando eccitazione e febbrile attesa fra preparativi e chiacchiere immaginifiche.È tradizione approntare e accumulare sin dalla mattina (in concomitanza con la consueta apertura delcurato dall’) la legna destinata ad alimentare S’Ogulone de Sant’Antoni, il maestosointorno al quale i paesani si riuniscono una volta acceso nel tardo pomeriggio.L’enorme “pira” (un immenso cumulo di legname in cui bruciano anche lentischio, corbezzolo, alloro e rosmarino, che profumano la suggestiva notte) scalda l’inverno qui a Ottana illuminando quella spiritualità che aleggia tra i vicoli e le piazzette, convogliata nella Santa Messa officiata fra le sacre mura della Chiesa di Sant’Antonio preludendo lae laIl rito anticipa Sa Prima Essia, una coinvolgentepre-carnevalesca durante la quale a sfilare sono le maschere tipiche del luogo,Il corteo termina ine qui si cena tutti insieme fra balli sardi e canzoni intonate, non prima però di aver osservato i personaggi di Sa Prima Essia compiere tre giri intorno a S’Ogulone.Il fuoco è mutuato dal fatto che Sant’Antonio viene chiamato appunto il "Santo del Fuoco" (Sant’Antoni de su Fogu), protettore degli animali tenuto in somma considerazione da pastori e contadini. Lavuole che fu proprio Sant’Antonio a sottrarre agli inferi una scintilla facendone dono agli uomini per potersi riscaldare.Tutto ciò, in docile equilibrio fra sacro e profano, corrisponde alla popolare inaugurazione dei filoni celebrativi che imperversano per molti giorni fra danze, vino, bontà gastronomiche e assaggi di Su pani’ e saba, dolce tipico della festa.Per il 2023 è attivo anche un concorso fotografico bandito dal Comune di Ottana per l’occasione.S’Ogulone de Sant’Antonicentro storico di Ottana (Nuoro).16 gennaio 2023.ingresso gratuito.festa popolare.Lunedì 16 gennaio 2023ore 10 apertura iscrizioni al concorso fotografico: “Su Ogulone de Sant'Antoni tra sacro e profano";ore 16 accensione fuoco;ore 17 messa solenne in onore di Sant'Antonio;ore 18 benedizione del fuoco;ore 18:30 sa prima essìa di Boes, Merdules e Filonzana;ore 19 Balli Cantati;ore 20 Cena tipica offerta a tutti i partecipanti.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Museo e dell' Associazione Boes e Merdules dapercorrere la SS 131 e poi uscire a Ottana.Dalla stazione ferroviaria di Nuoro proseguire in autobus.L'aeroporto di riferimento è quello di