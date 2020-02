Il Carnevale di Ottana

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Ottana

Il, in dialetto sardo Carrasegare de Otzana, è uno di quegli eventi che un turista amante della Sardegna non può e non deve assolutamente perdere.Un motivo? Questa manifestazione ha tutte le carte in regola per divertire sfoggiando spavalda unaincredibile che, in virtù di unafra le più belle tradizionalmente concepite, ridà semplicemente vita alla storia antica agropastorale glorificando con gioia e ilarità la sussistenza contadina e i suoi valori, mai intaccati e destinati a perpetuare nel tempo una solida eredità.La rappresentazione, antropologicamente parlando, trae origine da vetuste ritualità concernenti, divinità influente nel risveglio primaverile della terra e della vegetazione e comun denominatore di tante altre culture mediterranee.Nella sua veste più "moderna", si affida alla larghissima partecipazione della popolazione autoctona, coinvolta ogni anno in quello che si configura anche come un tributo alla memoria delle generazioni passate dedite al, ergo dell'aratro, della semina, del raccolto e delle altre attività agricole.la festa ha inizio la sera del 16 gennaio, dedicato a, con una funzione religiosa che si conclude con lain piazza, intorno al quale si radunano le maschere de Sos Merdules, uomini vestiti con pelli bianche o nere che indossano maschere di legno sul volto. Guidano con le redini i Sos Boes, che indossano pelli di pecora facendosi sentire con campanacci rumorosi. Sos Porcos e Sos Molentes, insieme a Su Cherbu e Su Crappolu, incarnano gli animali campestri (maiali, asini, cervi e caprioli).Il lato macabro è rappresentato da Sa Filonzana, uomo travestito da vecchia, una figura che tutti temono per la capacità (nella leggenda ricreata) di predire il futuro. In tale circostanza il parroco consegna S'Affluente, unartigianale che riporta numerosi elementi decorativi e iscrizioni in alemanno, e diviene per l'occasione uno strumento musicale da percuotere per dare inizio al Ballu de S'Affluente,tipica ottanese. Da questo momento leoffrono agli spettatori interpretazioni improvvisate in relazione allae a personaggi a essa inerenti.Oggi il Carnevale si festeggia con un numerosi eventi; per questa edizione gli appuntamenti principali vannoNel giubilo generale, si è soliti rimarcare anche gli accenti tradizionali in materia gastronomica, esponendo in degustazionegustose e prelibate: parliamo di sas savadas, un dolce a base di formaggio filante ricoperto di pasta, fritto e servito con miele o zucchero, mentre sa pasta violada consiste in una pasta dolce lavorata con lo strutto e fritta anch'essa. Sos culurzones, invece, sono dei ravioli di formaggio o ricotta e sa galadina è una gelatina di carne suina.Caratzas in Otzana - Carrasegare OtzanesuOttana (Nuoro).dal 22 al 25 febbraio 2020.programma completo e informazioni dettagliate sulla pagina Facebook della Pro Loco, sulla pagina Facebook di Boes e Merdules di Ottana o sulla pagina Facebook dell'Associazione Sa Ilonzana.