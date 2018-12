Le mostre 2019 da vedere in Italia

Mostre d'arte a Milano

Le mostre a Roma

Firenze

Bologna

Forlì

Brescia

Genova

Ferrara

Torino

Arte in mostra a Venezia

Reggio Emilia

Ercolano-Napoli

Mamiano di Traversetolo (Pr)

Undal punto di vistaè quello che sta per iniziare e che vedrà molte città italiane inaugurare mostre ed eventi celebrativi di. Cercando di estrapolare i momenti salienti delloche si prospetta per ilecco che sono leper ildallache attirano l’attenzione di Milano e di molte altre città.All’interno della ricca programmazionededicata a Leonardo, uno tra gli appuntamenti imperdibili è quello che vedrà la Sala delle Asse del Castello Sforzesco riaprire i suoi spazi dal, durante la sospensione dei lavori di restauro, per il grande pubblico con la mostra "".Il Museo del Novecento presenta un affascinante dialogo con la mostra “”,Sempre in occasione delle celebrazioni per Leonardo dal giornola Cripta di San Sepolcro propone “”, unoattraverso i secoli nel quale immergersi lasciandosi trasportare dalla suggestione. Sito ufficiale: www.criptasansepolcromilano.it Il complesso e interessantemilanese per ilvede il Mudec continuare con le sue proposte di grande valore e approfondimenti rispetto a. Dalla mostra “” prevista per il periodo che andrà daldove l’Estremo Oriente rappresenta uno dei protagonisti di un dialogo ricco e prezioso, a quella su, dal, anche qui non manca l’interesse per l’Oriente: protagonisti lae il riferimento ai. Ma ancora una novità, per ilil Mudec presenterà la, "" del grande, dalTra le proposte dellaimperdibile “”, che partirà ad ottobre per proseguire fino a, per un excursus attraverso le opere del grande scultore. E ancora la GAM proporrà la mostra su uno dei protagonisti della pittura divisionista,, per il periodo che va dal. Sito ufficiale www.gam-milano.com Anno eccezionale per Palazzo Reale che presentaperunail cui protagonista è, fondatore delinsieme a Giorgio Strehler e Nina Venchi; mostra organizzata per idi uno dei principali luoghi milanesi per il mondo del teatro. Tra le proposte imperdibili dalla ricca e affascinante esposizione “” e ancora prevista per il” l’importante esu Ingres che sarà fruibile. Ecco che sarà la volta didal, quando sarà aperto al grande pubblico lo splendido percorso espositivo strutturato per stanze tematiche e che ripercorrerà il cammino. Un approfondimento singolare che punterà a indagare vita e arte del grande maestro durante il periodo che va dagli anni ’20 agli anni ’30. E ancora tra le proposte “” che verrà inaugurata aAnche per Pirelli HangarBicocca si prospetta un biennio interessante e di, dalsaranno infattile, capaci di raccontare prospettive e punti di vista tra loro diversi, attraverso strumenti e culture differenti. Molteplicità e varietà di modi e temi per uno splendido cammino attraverso lee leIltra gli altri appuntamenti dedica uno splendido approfondimento a, partendo sì dal lavoro del maestro e dalle varie fasi che lo hanno caratterizzato, ma scegliendo di fermaree sul suo percorso artistico ed esistenziale caratterizzato dain tutte le sue espressioni.ecco una mostra dedicata dalal grande maestroin occasione del ventennale dalla scomparsa. Affascinante e singolare lo splendido lavoro realizzato da Schifano didi importanti riferimenti appartenenti allaraccontano profili che si stagliano su. Molti gli approfondimenti realizzati grazie alla presenza di unaproveniente da undie conservati nell’archivio del museo. Sito ufficiale: www.villagiulia.beniculturali.it Continua al Vittoriano, e lo farà fino al 5 maggio, la mostra Dream sui sogni nell'arte , curata da Danilo Eccher. Presso il Chiostro del Bramante avrete l'occasione di ammirare autori del calibro di Marizo, Merz, Bill Viola e Anselm Kiefer, il tutto condito da esperienze sensoriali e visive.Ilpresenta l’interessantissima” dale conseguenze inevitabili per il pianeta su cui riflettere e con cui fare i conti. E’l’di questocapace digli effetti deglidalla siccità del Sud Italia al devastante tifone Hayan che ha colpito le Filippine, ma ancora molto altro testimoniato attraverso il mezzo della fotografia. Sito ufficiale: www.museodiromaintrastevere.it Palazzo Medici Ricciardi ospita la Mostra su Bansky . con una ventina di opere dirompenti, accompagnate da fotografie, video ed interessanti schede che raccantono la genesi e il contesto in cui sono nati questi capolavori.”, negli spazi delper il terzo appuntamento del ciclo “” e a celebrare nuovamente, dopo un secolo, il grande maestro della scultura italiana moderna. Sito ufficialeGli spazi delaccolgono fino al”, spettacolorealizzato con l’impiego die capace di coinvolgerenelle vicende artistiche ed esistenziali del grande maestro. Sito ufficiale: www.vangogheimaledetti.com ilapre i suoi spazi alla splendida mostra “”, un percorso espositivo di, realizzato attraverso lo sviluppo di sei aree tematiche per benmai esposte prima in Italia.Arte minore, ma pur sempre dal grande impatto popolare, Bologna ospita fino ali fumetti di Bonvi com ma mostra sui 50 anni di Strurmtruppen , le irriverenti strisce diventate un vero simbolo di pacifismo del XX secolo.Aiuna proposta che si sofferma sull’, i cui i protagonisti sono, osservati in tutte le sfaccettature. La mostra si sviluppa componendo un racconto puntuale e di sicuro interesse sull’arte del periodo che vaDal2019,propone la singolare mostra “”, con un’esposizione ricca e interessante di tre secoli di arte e animali.” è una proposta diche dalindaga ilche unisceDalinteressante proposta per Ferrara è quella allestita negli spazi di” che celebra il maestro ferrarese e la suanei riguardi dele della moda.gli spazi diaccolgono la mostra “”: due percorsi complessi, in cuivengonoattraverso l’esposizione dia testimoniare il gusto artistico e le scelte di due importanti sovrane. Sito ufficiale www.palazzomadamatorino.it ildiracconta i più grandi, attraverso una splendida esposizione di dipinti e disegni, capace di indagare il cammino dell’arte della Serenissima verso il mondo. “” accoglie il pubblico esponendo opere di grande valore appartenenti ad uno dei più importanti e significativi poli museali, il ARSHILE GORKY: 1904-1948 ” è la mostra proposta alladi Venezia dal giorno, per un racconto di grande valore grazie alladedicata al maestro.la città emiliana ospita una mostra su Jean Dubuffet , artista della seconda metà del '900,speriventò molte discipline e tecniche che ancora oggi sorprendono appassionati ed esperti di arte.” dalal. Grandi maestri degli ultimi due secoli di storia dell’arte in Italia.E’ ilche apre i battenti al grande pubblico con l’esposizione “”, fruibile. Ben, appartenuti aglied esposti sul luogo del ritrovamento, a testimoniare antiche manifatture. Sito ufficiale www.ercolano.beniculturali.it DE CHIRICO E SAVINIO. Una mitologia moderna ” dal, a Mamiano di Traversetolo (Pr), per la: uno splendido dialogo e confronto per un’esposizione di bena raccontare il legametra ie i loro lavori pittorici, letterari e teatrali.