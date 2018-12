I mercatini di Natale a Treviso

Informazioni utili, date e orari dei mercatini

Calendario delle aperture

Quando arriva iltutto il Veneto si accende e si colora a festa, eleggendofra le città che con più vigore e intensità s’ergono a vere cerimoniere di eventi religiosi ma altresì folkloristici. Isi spalmano ridenti fra le vie del, lungo, succedendo all’agghindatissimatenutasi nel mese dinelle principali piazze della città.accorpa tantissimesia all’aperto che al coperto, unendovi lepresso ile gliconcessi indalle aziende agricole. Lasi prende tuttae richiama un gran numero di persone fra puristi della buona alimentazione, salutisti e semplici curiosi della nuova frontiera del gusto sano.è l’iniziativa collaterale diin, siepi divotate alla realizzazione rigorosamente a mano di pezzi artistici molto utili in sede di addobbo e arricchimento di presepi e alberi.Le bontà del Tirolo orientale sono le protagoniste deiallestiti in, una bellissima location in grado di esaltare un consesso di specialità davvero unico. Nellasi stanzia l’, mentre in Piazza Pola verso la metà di dicembre s’allarga a macchia d’olio la. Un’altra importante mostra mercato imperversa tutte le domeniche di dicembre nell’abitato, parliamo de “”, organizzata dall’al fine di dare respiro alla promozione dei prodotti artigianali locali in ottica naturalmente natalizia.Tanti dunque gli appuntamenti da non perdere.Mercatini di Natalecentro storico di Treviso.Mostra Mercato Cioccolato di Marca 16-17-18 novembre 2018; mercatini natalizi 18 novembre, 2-9-16 dicembre 2018; 1° dicembre 2018 degustazioni a filiera corta e Mostra Mercato dell’Artigianato e del Biologico Arti & Bio; Creatività al Femminile e regali di Natale 8-9-15-16-21-24 dicembre 2018; mercatini di Lienz dal 5 al 9 dicembre 2018; Antica Mostra del Radicchio Rosso di Treviso 7-8-9 dicembre 2018; Mostra mercato di prodotti di design “San Nicolò Vintage & Design Chic Noel 15 e 16 dicembre 2018; Mostra Mercato “I Babbi Natale 2018” 2-9-16-23-30 dicembre 2018.dalle ore 9.00 alle ore 20.00.ingresso gratuito.mercatini di Natale.contattare il Comune di Treviso al tel. 0422/6581.Treviso è servita dall’Autostrada A27 Venezia – Belluno; la stazione ferroviaria della città si trova nelle vicinanze del centro storico; tredici le autolinee urbane che passano dal centro; l’aeroporto “Antonio Canova” di Treviso è quello di riferimento.Scopri i principali mercatini natalizi in Veneto