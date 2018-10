La Festa del Radicchio Rosso di Dosson

Informazioni utili per partecipare

La Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP è una tradizione ormai consolidata, che viene organizzata dall'Associazione Produttori di Radicchio Rosso di Dosson e nasce dalla volontà di omaggiare il prodotto più tipico e pregiato della cittadina: il radicchio rosso trevigiano.Una manifestazione, che vede ogni anno la partecipazione dei produttori locali e il coinvolgimento dei ristoratori. Ad attendere i visitatori lo stand gastronomico e allestimenti di vendita di radicchio al dettaglio, con tanti spettacoli e ospiti d'eccezione.Dosson è molto di più di una semplice frazione, pochi km a sud di Treviso. Questo è infatti un luogo popolato fin dall'antichità – si hanno testimonianze certe dell'esistenza dell'abitato fin dall'VIII secolo d.C. – e attualmente uno dei principali centri di produzione del famoso radicchio rosso IGP di Treviso.La consacrazione ufficiale del radicchio rosso a pregiato ortaggio invernale avvenne il 20 dicembre 1900: fu Giuseppe Benzi, responsabile dell'Orto Botanico di Treviso, a organizzare la prima mostra interamente dedicata a questa particolare varietà di cicoria.Vincitore della prima edizione – organizzata nella Villa Benzi – fu Antonio De Pieri detto Fascio, fittavolo della tenuta: da allora il radicchio rosso trevigiano è indissolubilmente legato alla cittadina di Dosson e ai suoi dintorni.Oggi la festa si inserisce nell'ormai celebre rassegna "Fiori d'Inverno", una manifestazione che da novembre a marzo racchiude tutte le mostre e le feste che vedono come protagonista il radicchio trevigiano.Il radicchio rosso trevigiano è un tipo di cicoria noto in due varietà: il radicchio rosso precoce e il radicchio rosso tardivo.Mentre il primo raggiunge la maturazione nel campo, dal quale viene raccolto a partire da settembre, il tardivo è ottenuto con un procedimento più complesso che lo rende unico nel suo genere: dopo la raccolta (che avviene a partire da novembre) è sottoposto a tre fasi distinte di lavorazione.La prima è la preforzatura, ovvero la formazione di mazzi di una trentina di piante che vengono collocati in due solchi. Nella seconda fase, la cosiddetta forzatura, i mazzi di radicchio sono adagiati per venti giorni circa in vasche piene di acqua corrente. Infine nella terza e ultima fase, detta di finissaggio, i mazzi vengono sfrondati all'interno di un ambiente caldo e ciascun radicchio viene accuratamente ripulito.33° Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP a DossonDosson, frazione di Casier (Treviso).dal 25 gennaio al 3 febbraio 2019.