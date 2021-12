Il presepe vivente di Pezze di Greco a Fasano

Il presepe vivente classico

Programma 2021

Informazioni utili, date e orari per visitare il presepe

Calendario delle aperture

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il, frazione di, in provincia di Brindisi , è un appuntamento tradizionale del Natale pugliese. Quest'anno, tuttavia, per ragioni di sicurezza sanitaria, il presepe vivente. La rievocazione contadina e della Natività saranno all’interno del percorso espositivo del nuovo Museo Laboratorio Arte Contadina.Solitamente si svolge negli spazi unici del villaggio rupestre di, un insediamento ricavato tra le lame, conformazioni geologiche prodotte dalla erosione fluviale in epoca neozoica in cui è stato quasi naturale per l’uomo scavare delle grotte.Proprio in questi anfratti immersi in un paesaggio di ulivi rivivono le vicende della natività, travestiti con costumi tradizionali, ricostruiti fin nei minimi dettagli, musica, profumi, suoni d’altri tempi, animali e mestieri antichi per un tuffo vero e proprio in un museo della civiltà contadina.Di solito, oltre alla visita del villaggio rupestre di Lama del Trappeto, Pezze di Greco ospita undei figuranti e il Corteo dei Re Magi.Il programma alternativo per il 2021 prevede modalità differenti rispetto alla norma per i cortei e il presepe.Dalle ore 10 alle 13: corteo dell’evento per le vie di Pezze di Greco e Messa dei figuranti presso la Chiesa Parrocchiale.Ore 11 corteo dei Magi a cavallo per le vie di Pezze di Greco.Dalle ore 16 alle 21 rievocazione contadina e della Natività presso il museo.Dalle ore 10 alle 13 è possibile partecipare all'escursione guidata al villaggio rupestre di Lama del Trappeto per riscoprire la storia e gli habitat rupicoli della Lama.Per le visite è richiesta la prenotazione obbligatoria al 328 8862519 in orario di apertura del museo (lunedì-mercoledì: ore 17-20, martedì-giovedì: 9:30-13, venerdì-sabato: 9:30-13 e 17-20).In collaborazione con la Cooperativa Sociale Ulixes.La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme sanitarie, con obbligo di Green Pass per chi ha più di 12 anni.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui: corteo e Presepe Vivente: Pezze di Greco, frazione di Fasano (Brindisi).: 19, 26-27-28 dicembre 2021 e 1-2-3-5-6 gennaio 2022.vedi sopra, nel testo.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: per raggiungere Fasano da Bari, prendere l'uscita Ostuni - Cisternino - Pezze di Greco, proseguire sulla SS16 in direzione Torre Canne.