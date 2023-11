Il Villaggio di Natale a Fasano

Informazioni utili, date e orari del Villaggio di Natale

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La cittadina pugliese di, in provincia di Brindisi, ospita l'ormai classico, che comprende una serie di animazioni a tema e i tradizionali mercatini. Quest'anno l'appuntamento è ilal parco giochiLa magia del Natale è la protagonista assoluta: un ampio spazio è riservato all', con esperti del settore che intratterranno i bambini con giochi e divertimenti di ogni genere.Si incontra Babbo Natale e i suoi simpatici aiutanti Elfi, ci sono gli scherzetti dello scorbutico Grinch, si possono fare i selfie con il candido Pupazzo di Neve e, ovviamente, si può scrivere lada consegnare all’Ufficio Postale di Babbo Natale: i bambini fino a 10 anni che la presenteranno all'ingresso, potrannoa Natale tra le Giostre.Il biglietto d'ingresso comprende l'accesso pedonale a Fasanolandia, 6 giostre a scelta, animazione con personaggi dal vivo, la Casa di Babbo Natale, la Fabbrica dei Giocattoli e l'Ufficio Postale di Babbo Natale, lo spettacolo al teatro Fantasy, il tutto immerso in un vero e proprio tripudio di luci, colori, addobbi e decorazioni.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiNatale tra le GiostreZoosafari Fasanolandia, Fasano (Brindisi).2-3-8-9-10 dicembre 2023.ingresso 18 € (adulti e bambini dai 4 anni sopra 1 metro di altezza);ridotto 15 € per chi presenta il coupon sconto.Gratuito per i bimbi minori di 4 anni e per i bambini fino a 10 anni che presentano all'ingresso la letterina di Babbo Natale (il modello della letterina si può scaricare sul sito).Con il biglietto d'ingresso Zoosafari è compreso l'ingresso a Natale tra le Giostre (escluse le giostre).dalle ore 11 alle 16:30 (ultimo ingresso).Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.chi vuole raggiungere la città in aereo, può arrivare presso gli aeroporti di Bari o Brindisi.Per chi arriva in treno, esiste una stazione della tratta Bari-Lecce dalla quale prendere l'autobus per giungere a destinazione.Infine, in automobile, si raggiunge Fasano percorrendo l'autostrada A14 Adriatica, oppure l'A16 partendo da Napoli; la SS 379 da Lecce o Brindisi e infine la SS106 Jonica partendo dalla Calabria o dalla Sicilia.