Il presepe vivente a Civita di Bagnoregio

Informazioni utili, date e orari per visitare il presepe

Calendario delle aperture

, uno deiabbarbicato su uno sperone roccioso, la magia della natività non potrebbe essere più suggestiva. In occasione delle feste natalizie ilapre le porte il 26 dicembre 2021 e 1-2-6 gennaio 2022.L’, posta nel cuore di un piccolo comune accessibile da un ponte sospeso sopra la valle dei Calanchi.Nellala ricostruzione di un villaggio ebreo dell'epoca con falegnami, formai, tessitrici, fabbri, scalpellini e pastori sono solo alcuni dei protagonisti di questa storia antica ricostruita fin nei minimi dettagli. Troviamo il castrum romano, il suq arabo, le residenze nobiliari, la tribù beduina e la capanna della Natività.Fiaccole,accompagnano il viaggio deicarichi di doni facendo rivivere la magia di Betlemme e del Natale.L’organizzazione è curata dal Comitato Locale di Croce Rossa Italiana di Bagnoregio e Lubriano con il patrocinio del Comune di Bagnoregio.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui: Presepe Vivente: Civita di Bagnoregio (Viterbo).: 26 dicembre 2021 e 1-2-6 gennaio 2022.: dalle ore 16:30 alle 19.: compreso nel costo di 5 euro per accesso al borgo.: maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.: Civita di Bagnoregio si trova in provincia di, da cui dista 28 km (percorrendo la SP5 o la SR2 - SR71 via Montefiascone).Per chi proviene da nord, si raggiunge percorrendo l’Autostrada del Sole con uscita ae proseguendo sulla SS71.Per chi proviene da Roma l'uscita consigliata è Orte, da dove si prosegue sulla SS675 e poi SP5.