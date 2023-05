Il Palio della Tonna a Civita di Bagnoregio

Informazioni, date e orari del Palio della Tonna

Scenografico nucleo di case aggrappato su uno sperone di tufo e argilla in provincia di, vicino al confine con l’Umbria,è uno dei, è chiamato ‘il paese che muore’ per il progressivo, inesorabile abbandono. Eppure non lo direste mai se lo avvicinate durante ilche lo anima due volte l’anno, la prima domenica di giugno (quest’anno cade ilin onore dalla Madonna Liberatrice) e poi ancora la seconda di settembre (per celebrare il SS. Crocifisso).Tonna, ovvero tonda, è la piazza centrale del borgo, sorvegliata dalla bella Chiesa di San Donato. I fantini che si contendono il Palio della Tonna la girano in tondo per tre volte a, in un clima allegro, lontano dalle esasperazioni di altre sfide, e in una cornice di folla che unisce i pochi residenti ai turisti e a chi – originario di Civita – torna al villaggio in occasione della manifestazione.Il Palio della Tonna è il retaggio di un’epoca – neppure poi così lontana – in cuicapace di inerpicarsi fino al paese, lungo gli sterrati che risalgono fino alla cima della rupe su cui è costruito. Si consumano in breve i tre giri della piazza, ma nell’arco della giornata altre prove di destrezza, sempre a dorso d’asino, fanno da contorno alla sfida.accolgono già dal mattino i visitatori al Palio della Tonna; ma tra una sfida e l’altra vi consigliamo di allontanarvi un attimo dal vortice della manifestazione per scoprire i silenzi e il volto immobile del borgo, il sui patrimonio monumentale, il panorama di aspra bellezza rappresentato dai calanchi.: Palio della Tonna: Civita di Bagnoregio (Viterbo).: 4 giugno e 10 settembre 2023.: ingresso a pagamento al borgo.: rievocazione storica.Domenica 4 giugnoOre 15:30 arrivo della Banda musicale di Bagnoregio.Ore 17 "La Tonna".Nel corso della manifestazione, lancio di un gigantesco globo.Ore 19:30 Lotteria con ricchi premi.Maggiori informazioni sono disponibili su questa pagina Facebook e sul sito della Pro Loco : Civita di Bagnoregio si trova circa 110 km a nord ovest di Roma, ben collegata all’Autostrada del Sole (22 km dall’uscita Orvieto).Trasporto pubblico (solo feriale): bus locali della Co.Tra.L dalle stazioni FFSS di Viterbo o di Orvieto.