Lucine di Natale a Leggiuno

Informazioni, date e orari delle Lucine di Natale

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

dopo una pausa di qualche anno. Sulle rive dell’atmosfera natalizia con luci, slitte, stelle comete e alberelli illuminati animera il paese di, in provincia di Varese.Per la nuova edizione di, in programma dal, ci saranno oltrea illuminare le strade e le piazze del borgo, accompagnando i tanti visitatori in un percorso fiabesco attraverso il paese e i suoi luoghi più significativi, come il Bosco Incantato, l’oratorio, il campanile e l'immancabile Casa Illuminata della Famiglia Betti.L’appuntamento ha riscosso negli anni un crescente successo in termini di pubblico, tanto da costringere gli organizzatori a fermarsi nel 2018 perché la situazione era diventata ingestibile. Basti pensare che nel 2017 i visitatori era stati circaQuest'anno le cose cambiano un po' e gliper fasce orarie: i biglietti si prenotano in anticipo (è vivamente consigliato) e questo permetteràa tutti di goderesi l'esperienza senza troppo caos.Si vedranno nuove sagome e nuovi allestimenti ispirati alle fiabe e al Natale, ma ci saranno anche i classicicon le golosità tradizionali del periodo. Dal 3 al 25 dicembre, inoltre, si può incontraree lasciargli una letterina nella sua magica cassetta postale, mentre dal 1° gennaio arriva laLucine di Natale a Leggiunocentro storico di Leggiuno (Varese).dal 3 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023.biglietto intero 7 euro.Ridotto (3-12 anni e disabili) 5 euro.Bambini (0-2 anni) gratis.Pacchetto VIP 18 euro.le lucine di Natale sono accese dal lunedì alla domenica dalle 17:30 alle 23.La biglietteria apre alle ore 16:30.L'ingresso avviene per fasce orarie contingentate.Il villaggio è chiuso il 24 dicembre e il 31 dicembre.Maggiori informazioni e prenotazione biglietti sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Leggiuno si trova sulla sponda orientale del Lago Maggiore. Da Varese si può raggiungere percorrendo la SS394 fino a Gomonio e da lì prendere la SP32dir fino a destinazione.Da Milano si può percorrere la A8 e uscire a Sesto Calende e da lì SS629 e SP32 fino a Leggiuno.Ricordiamo infine che è disponibile un servizio navetta con partenza dalle tre aree adibite a parcheggio fuori dal paese.