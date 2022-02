Il Mercatino dell'Antiquariato ad Anghiari, Memorandia

Informazioni utili, date e orari del mercatino

Si chiamail mercatino dell’antiquariato che ogniporta allegria e curiosità in, cuore palpitante diIl borgo medievale in provincia di, considerato a ragione uno dei, si fa carico di tutta la toscanità storica e folkloristica, un valore che si riflette nelleil cui obiettivo, prima ancora della vendita, è la promozione del territorio attraverso gli oggetti esposti, emblema di un tempo che fu.Qui si trovano francobolli particolari, cartoline d’epoca, fumetti di eroi e macchiette del passato, scatole in legno intagliato, cofanetti, cornici di pregio, dipinti, disegni e sculture di ogni materiale.Non solo, tuttavia, ma anchee ilche fa da collante ai decenni richiamando anche le ultime generazioni interessate alla moda, ai vestiti pittoreschi e agli accessori in stile anni ’80 e ’90.a ciascuna edizione mensile.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo dedicato ai principali

Nome: Memorandia, le cose raccontano

Dove: Piazza Baldaccio e Galleria G.Magi, Anghiari (Arezzo).

Date: la seconda domenica del mese.

Calendario 2022:

13 febbraio;

13 marzo;

10 aprile;

8 maggio;

12 giugno;

10 luglio;

14 agosto;

11 settembre;

9 ottobre;

13 novembre;

11 dicembre.

Orari: dalle ore 8 alle 20.

Biglietto: gratuito.

Tipologia: mercatino dell’antiquariato.

Programma: maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.



Come arrivare: percorrere l’Autostrada A1, proseguire sulla A14 e uscire a Cesena Nord, continuare sulla SS3BIS/E45 e da San Sepolcro procedere sulla SS73 fino a destinazione.

Da sud l’Autostrada del Sole conduce all’uscita di Orte, da cui si inboccano la SS204 prima e la SS675 dopo per uscire a Cesena e prendere la SS3BIS/E45 fino al borgo salvo preliminarmente uscire a San Sepolcro.

Dalla stazione ferroviaria di Arezzo si continua in autobus.

L'aeroporto di Firenze dista 115 km dalla località.



