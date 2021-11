I mercatini di Natale al Castello dell'Ettore, Apice Vecchia

Informazioni utili per la visita ai mercatini di Natale

Anche nel, in provincia di, è ormai tempo di Natale. Nella suggestiva cornice del, che domina ancora il paese ormai disabitato dal terremoto del 1962, si svolge quest’anno una nuova edizione del, in programma nel periodo compreso tra il(vedi date esatte di apertura nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo).Per l’occasione sono allestite le casette che espongono prodotti artigianali e artistici, specialità enogastronomiche e tante idee regalo per gli acquisti di Natale.L’evento è anche un viaggio attraverso il Natale con scenografie e spazi espositivi, dove il borgo e lo stesso Castello dell’Ettore diventano protagonisti.aspetta i bambini assieme agli elfi nella sua dimora in cima alla maestosa torre, ma il programma prevede anche spettacoli, musiche e animazioni come “Betlemme in corte” (scene di vita quotidiana nell'antica Betlemme) e “Alice nel paese delle meraviglie” insieme ai personaggi della fiaba, con una spettacolare scenografia.Inoltre, per l'occasione si può partecipare alle visite guidate nel borgo di Apice Vecchia, dove circa sessant'anni fa il tempo si è fermato.Mercatini di Natale al CastelloCastello dell’Ettore, borgo fantasma di Apice Vecchia (Benevento).27-28 novembre, 4-5-8-11-12-18-19 dicembre 2021.aperto dalle ore 10 alle 22.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.ingresso 5 euro.Bambini sotto ai 10 anni gratis.per chi arriva in auto è obbligatorio l'uso della navetta con partenza daal costo di 2 € (andata e ritorno) con parcheggio gratuito.Il castello sorge all'esterno del borgo e dista 6 km dall'autostrada NA-BA - uscita casello Benevento - Castel del Lago, proseguire poi per Apice dove si trovano i cartelli per parcheggi e navette.