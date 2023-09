La Mostra del bitto a Morbegno

Informazioni utili, date e orari della Mostra del Bitto

Calendario delle aperture

Ottobre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il, nel cuore della, torna puntuale la, un appuntamento storico che mette al centro della manifestazione uno dei formaggi della tradizione, il bitto. Nel fine settimana c'è ampio spazio per tutte le eccellenze della filiera agroalimentare: si va dalla grappa al miele, dalla focaccia ai vini, pizzoccheri e altre specialità locali.Il programma della Mostra del Bitto è davvero ricco: prevede infatti concorsi,, intrattenimento per i più piccini, visite guidate, spettacoli e menù studiati ad hoc nei bar e ristoranti di Morbegno.Il cuore della manifestazione è il classico concorso organizzato dal CTCB (Consorzio Tutela Formaggi Valtellina Casera e Bitto DOP), che premia le migliori forme di Bitto DOP, Valtellina Casera DOP, Scimudin e formaggio Latteria di varie stagionature.La 116° Mostra del Bitto coincide anche con l'ultimo weekend di, la manifestazione dedicata ai Vini DOC e DOCG di Valtellina in abbinamento ai piatti della tradizione valtellinese. Quest'anno, ad animare la kermesse ci sono anche le iniziative collaterali di "Borghi di gusto" ad Albaredo e nei centri rurali di Mello, Traona e Dubino, lungo la Costiera dei Cech.Tra le novità, in centro a Morbegno troviamo il percorso "" tra i produttori di Bitto e altre specialità casearie valtellinesi, nel quale i visitatori si possono spostare verso l'Auditorium di S. Antonio per visitare il "" e la Casera, scoprendo i segreti della produzione e della stagionatura del Bitto. Nei chiostri del Convento si tengono invece le degustazioni "Cheese Experience", con inediti accostamenti di sapori ma anche di musica e performance interattive.Come sempre, infine, non mancano i mercatini dei prodotti tradizionali valtellinesi e lombardi e quelli dei mestieri artigiani, le rievocazioni storiche e la fattoria didattica.: Mostra del Bitto: Morbegno (Sondrio).: 14-15 ottobre 2023.: ingresso libero.: sagra gastronomica.: il mercato è aperto sabato dalle ore 10 alle 22, domenica dalle ore 10 alle 18.I singoli appuntamenti hanno orari specifici. Maggiori informazioni e il programma completo sono disponiobili sul sito ufficiale dell’evento e sulla pagina del Turismo della Valtellina : Morbegno si trova 27 km a ovest di, da cui è raggiungibile percorrendo la SS38 dello Stelvio.Dasi giunge a Morbegno seguendo la SS36 e poi SS38.