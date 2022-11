I mercatini di Natale a Morbegno

Christmas Art: i mercatini di Natale di Morbegno

, in provincia di, tornano mercoledìnell'ambito dell'eventoNel Polo Fieristico dia partire dalle 10 del mattino apre i battenti un mercatino interamente dedicato al Natale, con stand e bancarelle, ma anche spettacoli, laboratori, gonfiabili per i bambini, il Villaggio di Babbo Natale, attività di intrattenimento, animazioni e musica.L'appuntamento si presenta come un, un unicum tra i, ma al tempo stesso come una giornata di festa, in occasione della quale le cooperative sociali e le associazioni di volontariato hanno l'opportunità di esporre le proprie creazioni e di metterle in vendita.Al loro fianco ci sono anche, che propongono manufatti artigianali e numerose idee regalo interessanti in vista del Natale.Non mancano le delizie gastronomiche locali, che si possono assaggiare pranzando sul posto.L'ingresso è gratuito con obbligo di Green Pass.Polo Fieristico di Morbegno (provincia di Sondrio).dalle ore 10 alle 19.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Turismo di Morbegno.ingresso gratuito.per giungere in auto è necessario prendere la SS36 se si proviene da; seguendo la direzione Lecco - Sondrio, si esce ae si imbocca la SS38.Arrivando dao dasi percorre la SS 340 in direzione Colico, mentre dasi segue la direzione Passo Maloja - Chiavenna.Chi preferisce usare il treno può sfruttare la linea ferroviaria Lecco - Sondrio - Tirano con fermata a Morbegno.