Morbegno in Cantina, la festa enogastronomica della Valtellina

Gli itinerari di Morbegno in Cantina

Informazioni utili, date e orari per partecipare

Calendario delle aperture

Settembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

La XXIV edizione diè una manifestazione che accompagna gli ospiti a scoprire e a gustare la migliore tradizione enogastronomica della Valtellina per ben tre weekend consecutivi,Nata dall’idea di tre morbegnesi, questa kermesse è un vero e proprio “giro delle cantine” nel centro storico di Morbegno , nel cuore della Valtellina tra le; una passeggiata da fare senza fretta, calice di vino alla mano con il naso all’insù pronti ad ammirare chiese antiche e dimore nobiliari, girovagando tra le pieghe di un comune disegnato da antiche viuzze, immersi in un’atmosfera da borgo d’altri tempi.Ci si ferma nelle cantine per degustare formaggi e salumi locali ma soprattutto per sorseggiare delattraversodifferenti: verde, giallo, oro e rosso.L’è il cosiddetto "entry level" e offre una selezione di otto cantine per un totale di otto vini in degustazione scelti tra sedici DOC e DOCG della Valtellina.L'e l'propongono otto cantine per un percorso di degustazione di etichette DOCG, Riserve e Sforzati di Valtellina e Valchiavenna. Il secondo, in particolare, si concentra sugli ottimi rossi del territorio della provincia di Sondrio L'è il più rinomato e più pregiato: solo sette cantine, di cui tre inserite nella cornice di Palazzo Malacrida, propongono i migliori vini del panorama Valtellinese tra cui DOC, DOCG, Riserve e Sforzati. A differenza degli altri percorsi, con questo si possono degustare tutti i vini proposti, oltre a un menù degustazione con piatti tipici del territorio valtellinese.: Morbegno in Cantina: Morbegno (Sondrio).: 28-29 settembre, 5-6-11-12-13 ottobre 2019.: itinerario verde pass da 10 e 20 euro;rosso e giallo da 15 e 25 euro;oro da 25 e 40 euro.Open ticket 45 euro (novità 2019).Il pass può essere acquistato sul sito.: sagra enogastronomica: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: siamo in Lombardia a meno di 30 km da Sondrio.Morbegno è raggiungibile da Milano seguendo la SS36 direzione Lecco-Colico-Sondrio (90 km), a Colico prendere la SS38 direzione Sondrio.