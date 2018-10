Il Villaggio di Natale a Foggia

Informazioni utili per la visita

Calendario delle aperture

Un appuntamento davvero imperdibile per adulti e bambini è in arrivo a Foggia nel mese di dicembre.Ilsarà infatti allestito presso la Fiera di Foggiae diventerà l’occasione per passare una giornata di divertimento, shopping, magia e spettacoli in attesa della festa più amata dell’anno.Sono ben 15000 mq di spazio espositivo (più altrettanti di parcheggio) che accoglieranno attrazioni ed eventi. Tra questi il più atteso è, che aspetta i più piccoli con la sua Foresta di Ghiaccio, il Bosco degli Elfi, ma anche l’ufficio postale, la camera, la cucina, lo studio e il trono di Babbo Natale, o ancora la Fabbrica dei Giocattoli e le fiabe di Mamma Natale.L’iniziativa è pensata per tutti: gli adulti, ad esempio, possono fare acquisti nella, dove gli stand propongono giocattoli, accessori, prodotti gastronomici e tante idee regalo. Allo stesso tempo, qui i bimbi hanno la possibilità di incontrare gli elfi e i personaggi più amati dei cartoni animati.Chi ama il pattinaggio può godersi un po’ di svago al, dove al grande pista per gli adulti (300 mq), e quella più piccola per i bambini (100 mq), assicurano il divertimento a tutti.All’interno del Villaggio di Natale c’è spazio anche per i punti ristoro: la, in particolare, è un’area pensata appositamente per lo street food, dove saranno presenti 40 casette di legno con le migliori specialità enogastronomiche.Completano l’offerta dell’evento le giostrine, i gonfiabili e gli immancabili zampognari, giocolieri ed animatori.Ricordiamo infine che l’ingresso al Villaggio di Natale è gratuito, con la sola eccezione dell’attrazione “Il Magico Mondo di Babbo Natale” (5 euro a persona, gratis per i bambini sotto i 2 anni e disabili) e che è vietato l’ingresso agli animali all’interno dei padiglioni (consentito solo nelle aree esterne).Se ti piace questo genere di iniziative, leggi anche il nostro articolo sui Villaggi di Babbo Natale più belli d'Italia Il Villaggio di Natalepresso il quartiere fieristico in viale Fortore, Foggia.dall’8 al 25 dicembre 2018.apertura dell’intero villaggio per tutta la giornata nelle giornate 8/9/15/16/21/22/23/24/25 dicembre 2018.Padiglione "Il Magico Mondo di Babbo Natale" e stand regali: ore 10.00 - 22.00.Mercatino di Natale, street food, giostrine e gonfiabili, PalaGhiaccio, bar e area ristoro, maxi schermo con musica, personaggi cartoni, elfi, maghi, giocolieri ed altre attrazioni: ore 10.00 - 24.00. La Casa dei Regali resterà chiusa il 25 dicembre.Apertura parziale del villaggio, solo serale, nelle giornate 10/11/12/13/14/17/18/19/20 dicembre 2018.Palaghiaccio, maxi schermo e bar , musica, giostrine, gonfiabili e mercatino di Natale street food: ore 17.00 - 24.00.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.ingresso gratuito al villaggio.A pagamento la sola attrazione “Il Magico Mondo di Babbo Natale” (5 euro a persona, gratis per i bambini sotto i 2 anni e disabili).l’ingresso con l’auto alla Fiera di Foggia avviene da Viale Fortore n. 143, ad est del centro storico.