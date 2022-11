I mercatini del Villaggio di Babbo Natale a Isola Dovarese

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

L’originaleporta la magia dell’Avvento a, facendo dell’– già dedicato all’Immacolata – una giornata davvero speciale.La manifestazione si svolge nel pomeriggio tra Piazza Matteotti e via Garibaldi. Qui troviamo le casette degli elfi, le renne di pezza, gli alberelli eche riceve le letterine dei bambini. Sotto i portici e nella piazza si svolge il, mentre nelle vie risuonano la musica degli zampognari e il canto di Fanfarone, con lo Spazzacamino di Natale.Aspettando l’arrivo die dell’asinello carico di dolci (ore 17), i bambini possono partecipare ai giochi organizzati nella piazza, mentre gli adulti fanno acquisti ai banchetti e alla pesca o si fermano ad assaggiare un vin brulè, un tè, una cioccolata o le caldarroste.Quando il sole tramonta, si continua a fare festa con idella Compagnia Teatro all'Improvvista.Villaggio di Babbo NatalePiazza Matteotti e via Garibaldi, Isola Dovarese (Cremona).8 dicembre 2022.Ore 15 apertura mercatini di Natale;ore 15:30 apertura villaggio di Babbo Natale con il Fanfarone Natalizio e Babbo Natale, giochi in piazza;ore 17 arrivo di Santa Lucia.A seguire: fuochi della Compagnia teatrale all'Improvvista.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco e sulla pagina Facebook dedicata.ingresso gratuito.da Cremona si raggiunge Isola Dovarese percorrendo in automobile la SS10 in direzionee successivamente la SP 11 diretta alla località.