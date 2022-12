I Mercatini di Natale a Borgo Egnazia, Savelletri

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Vi stuzzica l’idea di uno shopping natalizio fuori dalle solite atmosfere invernali? I, allestiti in un resort turistico nei pressi di, a poche centinaia di metri dal, in programma(vedi calendario esatto delle aperture nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo), accolgono gli ospiti in un’atmosfera da presepe mediterraneo, con galassie di lumini a decorare i rami degli ulivi, falò a riscaldare il clima illuminando la pietra bianca del villaggio, la colonna sonora quella tradizionale delle zampogne.Ad animare i mercatini natalizi di Borgo Egnazia sono ledegli artigiani locali. Alcune casette del borgo vengono adibite a botteghe a tema dagli artigiani locali: tra zampogne, caldarroste e le specialità della tradizione culinaria pugliese più autentica. La piazzetta di Borgo Egnazia è illuminata dalle lucine e dai falò che illuminano il tufo, mentre il profumo delle pettole e dei dolci alle mandorle pervade l'atmosfera.Se volete concedervi un weekend da sogno, nei giorni dei mercatini Borgo Egnazia propone formule di soggiorno all inclusive che abbinano l'ingresso al mercatino alla cena a tema. Il mare è a un passo e, nonostante la stagione, il resort mette a disposizione due spiagge private.: Mercatini di Natale a Borgo Egnazia - Bancarelle in Piazza: presso resort Borgo Egnazia, Savelletri di Fasano (Brindisi).: 23-24-26-27-28-30 dicembre 2022.: dalle 17:30 alle 19:30.i diversi pacchetti hanno prezzi specifici e comprendono la cena al ristorante.: info e prenotazioni via email scrivendo a info@borgoegnazia.com oppure tel. 080 22 55 313.Ulteriori dettagli sul sito ufficiale : Borgo Egnazia si trova a Savelletri, frazione marittima di Fasano, 65 km a nord-ovest di Brindisi , a 2 km dall’uscita Savelletri/Stazione di Fasano della SS16.Per chi si muove in treno, la stazione di Fasano (linea Bologna-Lecce) è a 5 km.Non distanti gli aeroporti di Bari (a 55 km) e Brindisi (50 km).