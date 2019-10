I mercatini di Natale a Chatillon

Informazioni utili, date e orari per visitare i mercatini

Come ogni anno a Châtillon , piccolo paese di 4600 abitanti posto nel punto d’incontro tra la Valle Centrale e la Valtournenche , torna “Le Petit Marché du Bourg”, il tradizionaleche accoglie circa 150 espositori, i quali propongono i migliori oggetti d’artigianato locale: scultura, intaglio, vannerie (cesteria, in italiano, che comprende la produzione di oggetti di intreccio, solitamente in vimini), découpage, pizzi, ceramiche e ovviamente gli immancabili prodotti alimentari.Formaggi, dolci, salumi e bevande alcoliche sono solo alcuni dei protagonisti della, che in occasione del Natale diventano anche apprezzatissime idee regalo.L’appuntamento con i mercatini è perin via Chanoux e via Tollen per tutta la giornata, mentre al pomeriggio, presso la biblioteca, sono previsti laboratori didattici e animazioni per bambini, con la sempre gradita presenza diLe Petit Marché du Bourgvia Chanoux e via Tollen, Châtillon (Aosta).1 dicembre 2019.dalle 10 alle 18.dalle 10 alle 18 mercatino in via Chanoux e via Tollen;dalle 14 animazione per bambini presso la biblioteca.ingresso gratuito.il mezzo più comodo per raggiungere il paese è l’auto. Uscendo al casello di Châtillon-St.Vincent si svolta a sinistra e da lì si arriva in centro.