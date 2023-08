La Sagra del Torcetto a Lanzo Torinese

Informazioni, date e orari della Sagra del Torcetto

Sono fra i prodotti di punta del paniere gastronomico piemontese: il torcetto, il grissino e la toma di Lanzo vanno a comporre un trittico di delizie chesale sul palco della XVII edizione della, un evento che aè il saluto all’estate e il benvenuto all’autunno.Le vie e le piazze della cittadina tornano a riempirsi dicon bancarelle stracolme di tipicità locali, manufatti artigianali e opere dell’ingegno, e fra le “intercapedini” di tutti questi siparietti s’insinuano persino alcune scenografichesono preparati secondo la ricetta tradizionale, dolci a base di pane a forma di sfilatino congiunto in un unico punto, passati nello zucchero oppure nel miele e cotti rigorosamente a bocca di forno. Normalmente si trovano in vendita in formato ridotto, sanno molto di burro (l’ingrediente nuovo) e sono pennellati con acqua e zucchero semolato.Il famosissimoè un’invenzione di un lanzese (il dott. Teobaldo Pecchio, medico alla corte della Madama Reale Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, che insieme al panettiere Antonio Brunero concepì il caratteristico bastoncino da far mangiare al gracile Vittorio Amedeo), mentre laè un gustoso formaggio derivato dalla lavorazione del latte vaccino crudo mediamente stagionato.La Sagra del Torcetto, Grissino e Toma di Lanzo è organizzata dalla Pro Loco di Lanzo Torinese con il patrocinio del Comune e dell’Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.Sagra del Torcetto, Grissino e Toma di LanzoLanzo Torinese (Torino).dal 22 al 24 settembre 2023.gratuito.sagra gastronomica.maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.dalla tangenziale nord diuscire a Venaria Reale all’altezza del Parco Regionale La Mandria e procedere in direzione Valli di Lanzo.La stazione di Lanzo si trova sulla linea ferroviaria Torino – Ceres, i cui treni partono da stazione Dora e Porta Susa.L’aeroporto di riferimento è il “Sandro Pertini” di Caselle Torinese.