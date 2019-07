Bajocco Festival, gli artisti di strada ad Albano Laziale

Informazioni utili, date e orari per partecipare al festival

Calendario delle aperture

Settembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nel weekendil centro storico di Albano Laziale , uno tra i comuni più vivaci dei Castelli Romani , si trasforma in un teatro all’aperto per la IX edizione delI protagonisti sono proprio loro, artigiani creativi ed artistici che animano le vie del paese fino a notte fonda; giocolieri, clown, musicisti e trasformisti ammaliano il pubblico con performance acrobatiche, esibizioni circensi per un totale di 160 spettacoli gratuiti in tre giorni, ma anche intrattenimento per bambini con gli antichi giochi di strada, un concorso fotografico e uno gastronomico, visite archeologiche guidate e molto altro .Il festival è diviso in due aree,; gli artisti si esibiscono in diverse zone della città nella modalità ad ingaggio o come off. Tra le iniziative collaterali si segnala il mercatino dell’artigianato artistico.Organizzato dall’, il Bajocco Festival prende il nome dall’antica moneta usata nello Stato Pontificio, il bajocco, ed è oggi uno dei principali festival di artisti di strada in Italia , tanto da avere ottenuto il premio "Meraviglia Italiana" per l’alto valore culturale.: Bajocco Festival Artisti di Strada: Albano Laziale (Roma).: dal 13 al 15 settembre 2019.venerdì e sabato dalle 19 alle 2 a.m.;domenica dalle 16 alle 23:45.Orari relativi all'ultima edizione.Maggiori informazioni sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.: ingresso libero.: festival dell'arte di strada.: siamo a una quarantina di chilometri da Roma;e per raggiungere Albano Laziale dalla capitale è sufficiente seguire l’Appia nuova.