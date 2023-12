I mercatini di Natale ad Albano Laziale

Informazioni utili per visitare i mercatini di Natale

Calendario delle aperture

Dicembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Con l'avvicinarsi del Natale, la magia delle feste pervade tutta la penisola e arriva ai Castelli Romani . Ad, la manifestazione “” anima il centro storico della cittadina per oltre un mese, da inizio dicembre all'Epifania.In particolare, nei fine settimana dell’associazione "Quelli del Corso di Sopra", in collaborazione con "Bebop", "Un Attimo per Noi" e il patrocinio del Comune di Albano propone in Piazza Pia icon artigianato e hobbisti, animazioni, laboratori per bambini, spettacoli di magia, foto con Babbo Natale e l'immancabile street food con i food truck.Quelli del NatalePiazza Pia, Albano Laziale (Roma).2-3, 8-9-10, 16-17 e 22-23 dicembre 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni e il programma compelto degli appuntamenti sono disponibili sul sito del Comune