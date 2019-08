Il palio di Montebelluna

Storia

Ilgiunge quest'anno alla XXX edizione e si svolge Montebelluna , ridente cittadina in provincia di Treviso La manifestazione nacque nel 1990 per rievocare l’antico percorso tra il Nuovo e il Vecchio Mercato, quest’ultimo dapprima ubicato sulla cima di un colle e poi – a seguito della decisione di Domenico Zuccareda, sindaco del paese nel 1872 – traslato in pianura e incipit della moderna Montebelluna.Il Palio intende dunque ricordare le faticose salite dei mercanti al colle prima di quella fatidica data (il Mercato pare sia nato intorno all’anno 1000 d.C.), lungo un tragitto oggi percorso da un totale di cinque atleti con un cambio di due, impegnati a spingere un carro pieno di merce di peso pari o addirittura superiore ai 380 kg dalla zona delfino aa Mercato Vecchio, coprendo una distanza di ben 2.000 metri.Laè da emozioni forti, appassionante, calda e assai massacrante per gli elementi degli undici team a rappresentanza delle altrettante contrade della città, ovveroe naturalmenteA conclusione della competizione viene premiata la squadra vincitrice con il, ma il gesto più apprezzato e simbolico risulta lo scambio di prodotti tipici fra le diverse contrade a dare corpo a un chiaro messaggio di solidarietà e fratellanza.Il programma prevede l'apertura tutte le sere in Piazza Marconi dalle ore 19 dello stand gastronomico.Per quanto riguarda il Palio vero e proprio,, dopo il consueto scambio di chiavi tra il Sindaco Marzio Favero e il Presidente Nicola Palumbo, è il momento della sfilata delle oltre 200 damigelle del Palio dal 1991 ad oggi.La serata prosegue con la consueta esibizione delle 11 damigelle delle contrade della XXX edizione.In occasione del 50° compleanno di Montevolley,si fa festa al Palio del Vecchio Mercato; a seguire sul palco la band romana Joe Victor e il format del Vinile Club di Bassano del Grappa “Best of 1990 -2000”.Vengono presentatein Piazza Selese alle ore 22 le squadre partecipanti all’attesissimo Palio, prima della festa Random che chiude la serata.appuntamento con il “mercato de ‘na volta” delle Contrade di Montebelluna, in cui le contrade in abiti storici vendono durante tutta la giornata i loro prodotti tipici; in programma ci sono anche le qualifiche del Palio del Vecchio Mercato e il Palio del Centenario. A seguire, serata hip hop con dj set.si comincia con la Santa Messa, benedizione dei carri e sfilata verso il Municipio con l’accompagnamento della Banda Musicale di Montebelluna, la pesatura dei carri in mattinata di fronte al Municipio, la sfilata storica e poi la gara alle ore 17, con libera interpretazione della storia della città, in cui i mercanti dovevano percorrere velocemente la salita che porta a Piazza Colonna.in conclusione alla manifestazione, tradizionale serata di premiazioni e spettacolo pirotecnico.Palio del Vecchio Mercato a MontebellunaMontebelluna (Treviso).dal 28 agosto al 2 settembre 2019.gratuito.Palio.vedi sopra, nel testo.Qualifiche del Palio 31 agosto, gara l'1 settembre.Maggiori ninformaszioni sull sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.da Treviso si arriva in auto percorrendo la SS “Feltrina” ma anche la SS “Bassanese”.La stazione locale si trova sulle linee ferroviarie Venezia – Belluno e Padova – Calalzo.L’aeroporto di riferimento è quello di Treviso.