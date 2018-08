La Festa della Birra a Marina di Carrara

September Fest Carrara: dove e come si svolge

Informazioni utili, date e orari per visitare la Festa

Calendario delle aperture

Per i tedeschi in vacanza in Versilia è un amarcord che li riporta a casa. Per voi che siete semplicemente appassionati dell’autentica birra bavarese, e della ricca cucina che l’accompagna, il, giànel passato, è un appuntamento che per dieci giorni – quest’anno– riempie ale serate estive, alternativa al quotidiano chiringuito da spiaggia, con un azzeccato mix di buona tavola, musica e spettacolo.Dalla spiaggia, tra l’altro, bastano pochi passi per raggiungere i padiglioni del quartiere fieristico: qui, tutti i giorni, dalle sei del pomeriggio fino alla mezzanotte, a fare gli onori di casa, sui lunghi banconi del Carrara Bier Fest, è laprodotta a Ingolstadt , la cittadina della Baviera gemellata con Carrara da oltre mezzo secolo; la accompagnano stinco,e tante altre specialità della(se volete stare più leggeri, potete accontentarvi di sbocconcellare qualche anello di brezel, il pane bavarese glassato e salato in superficie).Si intonano al clima anche i gruppi musicali che animano le serate del Carrara Bier Fest: un contorno sonoro che va dalle classiche orchestrine da ballo ai virtuosi dello, il gorgheggio che porta sul Tirreno gli echi delle vallate alpine.A fianco del Carrara Bier Fest c’è unper chi preferisce smaltire la cena a colpi di adrenalina, e una più riposante passeggiata al, mostra mercato di beni di consumo (dalla casa alla persona, dall’abbigliamento all’agroalimentare) allestita nello stesso quartiere, e anche questa a ingresso gratuito.: Carrara Bier Fest (September Fest): Marina di Carrara (Massa-Carrara): dal 28 agosto all’8 settembre 2018: dalle 18 alle 24: ingresso gratuito: sagra enogastronomica: sul sito ufficiale della manifestazione – tel. 0585 787963: il polo fieristico di Marina di Carrara si trova a 2 km dall’uscita Carrara sull’autostrada A12 Genova-Roma. Trasporto pubblico: autobus linea 52 dalla stazione ferroviaria Carrara Avenza, che dista 4 chilometri dalla fiera.Scopri tutti gli appuntamenti della Toscana