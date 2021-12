I mercatini di Natale a Marina di Carrara

Informazioni utili, date e orari dei mercatini

Quest'annosi prepara a vivere un Natale con una serie di eventi nel mese di dicembre. Ildi Marina di Carrara si svolge nelle giornate del 4-5, 11-12 e 18-19 dicembre 2021 in via Rinchiosa.Il programma delle feste propone ancheper adulti e bambini tra via Rinchiosa, Piazza Ingolstadt e Piazza Menconi: Babbo Natale e la sua renna, Mad Christmas in Harley Davidson, Brass Christmas Quartet Crazy Band, BadaBimBumBand, burattini e zampognari accompagnano lo shopping natalizio.via Rinchiosa, Piazza Menconi e Piazza Ingolstadt, Marina di Carrara (provincia di Massa-Carrara).4-5, 11-12, 18-19 dicembre 2021.dalle ore 8. Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Comune Come arrivare: in auto Marina di Carrara è raggiungibile dal sud con l'Autosole A1 fino a Firenze, e poi attraverso la Firenze Mare A11 e la Livorno-Genova A12.Da nord, attraverso Autosole A1 fino a Parma e poi l'autostrada della Cisa A15 fino a S. Stefano, e quindi A12 Genova-Livorno. Casello di uscita: Carrara.In treno: stazione di Carrara-Avenza.In aereo: Aeroporto Internazionale di Pisa