Cairo Medievale, la rievocazione storica di Cairo Montenotte

Evento cardine dell’estate che imperversa in Val Bormida,sono cinque giornate di divampante folklore proposte dalla comunità di Cairo Montenotte la nuova edizione della festa avrà come tema "La Donna".Cairo Medievale, che è da annoverare tra le più belle rievocazioni storiche in Italia , sfoggia un caratteristico paniere enogastronomico ricolmo di tire, lisotti, bruschette, bomboloni e decine di altri dolci tipici messi a degustazione nei tantidedicati, ma la manifestazione è soprattutto un concentrato diche concorrono a confezionare un’atmosfera d'altri tempi.Non è ancora stato annunciato il programma definitivo, ma come sempre ci saranno racconti, acrobati, giocolieri e la sfilata del corteo storico, per poi concludersi nel tradizionale spettacolo pirotecnico per la notte di San Lorenzo (10 agosto).Cairo Medievalecentro storico di Cairo Montenotte (Savona).dal 6 al 10 agosto 2019.dalle ore 19 a tarda notte.gratuito.rievocazione storica.maggiori informazioni sul sito ufficiale oppure chiamando la Pro Loco di Cairo Montenotte al tel. 338/1683026 o sulla pagina Facebook dedicata.Cairo Montenotte si raggiunge percorrendo l’Autostrada A6 Savona – Torino, uscendo al casello di Altare e imboccando infine la SS 29 in direzione Carcare – Cairo Montenotte; la stazione ferroviaria si trova sulle linee San Giuseppe di Cairo – Acqui Terme – Alessandria e Torino - Savona. L’aeroporto internazionale “Cristoforo Colombo” di Genova è quello di riferimento.