Le Feste Medievali ad Offagna

Se passate dalle parti di, nell’entroterra del Conero,vi capiterà di certo di imbattervi in armigeri, giocolieri e menestrelli; sono i personaggi che animano le tradizionaliormai giunte alla loro trentunesima edizione.Borgo tra “i più belli d’Italia” e già Bandiera Arancione TCI, nello spazio di una decina di giorni fa un salto nel pieno medioevo; vicoli e piazze del centro storico vengono illuminate dalla luce tremula delle torce con un via vai di cartomanti, giullari, artigiani e mercanti.di falchi in volo, tiro con l’arco, antiche, scene di vita militare,, convegni, concerti e giochi di bandiere al ritmo dei tamburi si alternano durante tutte le Feste medievaliMomento clou di questa tre le più importanti rievocazioni storiche è il(22 luglio) con l’offerta del Cero e la benedizione del Palio; oltre duecento figuranti in costumi d’epoca sapientemente riprodotti si ritrovano alla, accompagnati dal Gruppo Sbandieratori e dal Gruppo Tamburi Offagna. I rioni della città gareggiano poi con laal termine della quale un sontuoso banchetto medievale offre l’occasione per degustare piatti luculliani!Durante tutte le giornate di festa in programma, a cura degli Infusio Vulgaris e delle Catene Ardenti nel Parco della Rocca, il- Vicolo delle Arti e dei Mestieri,- Vicolo dei cartomanti eL’ingresso alla manifestazione è libero tranneche prevede il gran finale con la(alle 21 piazza del maniero), e i(alle 24).: Feste medievali: Offagna ( Ancona : dal 21 al 28 luglio 2018: non disponibili: ingresso libero, tranne sabato 28 luglio (5 euro): rievocazione storica: sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina facebook : Offagna si trova a 15 chilometri da Ancona e 8 dalla statale 16 e dal casello autostradale Ancona Sud.Scopri tutti gli eventi delle Marche