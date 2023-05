Offagna in Fiore

Informazioni, date e programma della Festa dei Fiori

Calendario delle aperture

Maggio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il borgo marchigiano di(provincia di Ancona) accoglie i visitatori nel fine settimana delper, nota in passato come. La kermesse colora e profuma questa perla del Conero, già insignita della bandiera arancione Touring Club Italiano e iscritta al club dei Borghi più belli d’Italia.La Festa dei Fiori è una rassegna molto importante a livello regionale, interamente dedicata al mondo della; i visitatori possono scoprire la tradizionale mostra mercato ortoflorovivaistica, dove espertipropongono piante di appartamento, da orto e da giardino, ma c'è anche molto altro.Piante e fiori sono anche parte integrante delle tante attività previste dagli organizzatori, come passeggiate naturalistiche, workshops floreali e iniziative per adulti e bambini. Come sempre, non mancherannoper gustare tutto il meglio della produzione locale.- Tavolo dei vignaioli a cura di Terroir Marche- We are nature, installazione di poster art. Un progetto di Raffaele Primitivo e del Collettivo Pensiero Manifesto- Offagna Borgo di Artisti Botteghe Artigiane in via dei Tornei. A cura di Offagna Crea Ass. Culturale- Notte stellata. Installazione tessile c/o Monastero di Santa Zita, via Boccolino di Guzzone. A cura di Offagna Crea Ass. Culturale in collaborazione con Associazione Tessitori e la rivista Tessere A Mano- Quilt Day. Incontri e intrecci di arte tessile presso Agorà, a cura di Donatella Pietroni e Offagna Crea Ass. Culturale- Stand gastronomici, crescia di Offagna e piatti tipici- Musei aperti a biglietto ridotto- Mercato dei produttori bio locali di fiori e piante e artigianato- Mercato dei produttori bio locali di cibi sani e di stagione — A cura di Slowfood Ancona e Conero (solo domenica).Ricordiamo che ilapre sabato 20 maggio alle ore 16, mentre domenica 21 maggio apre alle ore 9.: La Festa dei Fiori - Offagna in Fiore: Offagna (Ancona).: 20-21 maggio 2023.ingresso libero.mostra mercato florovivaistica.Sabato 20 maggioOre 16 FAMILY TOUR AL PAOLUCCI: ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI DELLE MARCHE. Caccia al tesoro per bambini e genitori. A cura di Polo Museale di Offagna e Museo Paolucci. Info e prenotazioni: info@visitoffagna.it / tel. 392 1302383.Ore 17 L’URGENZA DI PROGETTARE SPAZI VERDI FLESSIBILI AI MUTAMENTI AMBIENTALI E SOCIALI. Talk con Sandro Degni giardiniere professionista e Lorenza Di Marco architetto paesaggista.Ore 18.30 PASSEGGIATA NATURALISTICA E RICONOSCIMENTO DI ERBE E FIORI SPONTANEI con il prof. Fabio Taffetani UNIVPM. Partenza dal parcheggio del cimitero e arrivo alla Collina Dorata. Max 30 persone - Info e prenotazioni: 333 7908622Scritto e diretto da Teatrino Pellidò - L.go Papa Giovanni II.Ore 18:30 CERVELLI DI PLASTICA. SPETTACOLO INEDITO DI BURATTINI. Scritto e diretto da Teatrino Pellidò - L.go Papa Giovanni II.Ore 20:30 DAL CAMPO AL PIATTO. Cena a base di erbe spontanee e fiori. A cura di Edoardo Staffolani Chef e Slowfood condotta di Ancona e Conero - Ristorante Il Cresciolo, via Boccolino di GuzzoneInfo e prenotazioni: infoslowfoodanconaeconero@gmail.com.Ore 21:30 JONFEN FOLK BAND concerto in Piazza del Comune.Domenica 21 maggioOre 9 PASSEGGIATA NATURALISTICA. Scoprire la natura di Offagna. A cura di Nicola Pezzotta guida Aigae. Partenza da Piazza del Comune - rientro ore 12. Max 30 persone - Info e prenotazioni: 3333626495.Ore 10:30 LABORATORIO DI MACRAMÈ con Elena Bagnulo. Max 10 pax - Info e prenotazioni: 392 1302383Ore 10:30 e poi di nuovo alle ore 16 FAMILY TOUR AL PAOLUCCI: ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI DELLE MARCHE. Caccia al tesoro per bambini e genitori. A cura di Polo Museale di Offagna e Museo Paolucci. Info e prenotazioni: info@visitoffagna.it / tel. 392 1302383Ore 11 AMBIENTE E MONACHESIMO. Presentazione del libro di Jacopo Angelini a cura di Ortolibreria Jesi presso lo stand.Ore 17 LABORATORIO DI COMPOSIZIONE FLOREALE a cura de La Collina Dorata. Max 10 persone - Info e prenotazioni: 392 1302383.Ore 18 LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE DI BIRRE ARTIGIANALI LOCALI. A cura di Slowfood condotta di Ancona e Conero. Bar Ristorante Le Donzelle, via dell’Arengo 33. Max 20 persone - Info e prenotazioni: 377 1595335.Ore 18 GIUANNI BENFORTE CHE A 500 DIEDE LA MORTE. Fiaba popolare marchigiana. Spettacolo di burattini del Teatrino Pellidò. Per tutti/e i bambini/e da 4 a 104 anni. L.go Papa Giovanni II.Laboratorio di composizione floreale a cura de La Collina DorataMax 10 persone - Info e prenotazioni: 392 1302383Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Visit Offagna e sulla pagina Facebook della Festa dei Fiori.: Offagna dista circa 15 km da. Dal capoluogo è raggiungibile perocrrendo l'Asse Nord-Sud e SP28.Per chi proviene dall’autostrada A14, uscita del casello autostradale di Ancona Sud-Osimo e poi proseguire sulla SP361 e SP28.