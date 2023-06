Il Palio delle Zattere a Valstagna

Informazioni, date e orari del Palio delle Zattere

Calendario delle aperture

Luglio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

(provincia di), piccolo paese della Valbrenta tra l’altopiano die il massiccio del Brenta, ilha davvero qualcosa di singolare. A sfidarsiper la conquista dell’agognato drappo di velluto rosso ci sono le nove contrade cittadine impegnate in una spericolata gara di velocità lungo il Brenta.Ci si muove suarmati solo di remi in legno; per ogni contrada tre partecipanti rigorosamente agghindati con costumi d’epoca tra anse, discese e saltelli si cimentano in questa entusiasmante “corsa” per la presa del drappo con lo stemma del comune che viene poi custodito gelosamente fino all’edizione successiva.Di drappo in drappo si è ben arrivati alla XXXVII edizione, ma tutti gli anni è sempre uno spettacolo; organizzato dalla pro Loco, è riconosciuto dalla Regione Veneto comeproprio perché il palio ricalca le rotte degli zattieri che in passato trasportavano legame e merci verso la Serenissima e due piene distruttive, il "brentanon" del 31 luglio 1851 e l’alluvione del 1966.: Palio delle Zattere: Valstagna (Vicenza).: 23 luglio 2023.ingresso gratuito.rievocazione storica.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della manifestazione.: Valstagna si trova circa 50 km a nord di Vicenza, da dove si raggiunge il paese percorrendo la SS47 della Valsugana.