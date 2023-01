Il Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato a Viareggio

Informazioni, date e orari del mercatino dell'antiquariato

Il Tarlo al Mare è il nome del, che si svolge la(nei mesi dove c'è, anche la quinta domenica e il sabato precedente).La location è la zona di. Qui trovano posto circa trenta bancarelle che propongono il più classico ventaglio di curiosità da mercato delle pulci: Il Tarlo al Mare è una variopinta sfilata di varie categorie dell'usto, daidei nostri nonni, aibélle epoque, passando dall'abbigliamento, cartoline d’epoca, stampe eIl Tarlo al Mare apre il suo scrigno già di buon mattino: è il momento migliore per frugare con calma tra le mercanzie in esposizione e magari trattare sul prezzo se si trova l’oggetto del cuore, un piccolo souvenir di giornata da portare a casa o un regalo fuori dell’ordinario, per stupire o per far colpo. Trofeo alla mano, ci si può poi concedere una pausa in uno dei baretti disseminati sulla spiaggia, o continuare lo shopping nel negozi del lungomare, aperti anche la domenica in alta stagione.Ma non bisogna sottovalutare la possibilità di un radicale cambio di scenario. A un passo dalla mondanità della costa della Versilia si può fare il pieno di silenzi e di aria pura risalendo verso le scintillanti pareti di marmo delle, con le loro scenografiche cave a cielo aperto, o inoltrandosi a poca distanza dal mare, tra i boschi che bordano, con la villa del grande musicista e il romantico specchio d’acqua dolce del Lago di Massaciuccoli, sempre in provincia diSe ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui più importanti: Il Tarlo al Mare: Piazza Cavour, Viareggio (Lucca).: la quarta domenica del mese e il sabato precedente (nei mesi dove c'è, anche la quinta domenica e il sabato precedente).21-22 e 28-29 gennaio;25-26 febbraio;25-26 marzo;22-23 e 29-30 aprile;27-28 maggio;24-25 giugno;22-23 e 29-30 luglio;26-27 agosto;23-24 settembre;21-22 e 28-29 ottobre;25-26 novembre;23-24 e 30-31 dicembre 2023.: dalle 8:30 alle 20 (in luglio e agosto fino alle 24).: ingresso libero.: mercatino dell’antiquariato.: SUAP Comune di Viareggio, tel. 0584 966545.: ci troviamo sulla costa tirrenica, 100 km a ovest di Firenze, alla confluenza tra le autostrade A12, Genova-Rosignano, e A11, Firenze-Mare (per entrambe, uscita Viareggio).Trasporto pubblico: fermano a Viareggio intercity sulle linee Genova-Roma e Milano-Livorno, e treni regionali provenienti da Firenze.Bus navetta dall’aeroporto Galilei di Pisa, distante 22 km.