I laghi più belli della Sardegna, artificiali e naturali

Quando si pensa a un'isola vengono subito in mente le spiagge e il mare.Effettivamente, i milioni di turisti che ogni anno raggiungono questa perla nel Mediterraneo optano senza indugi per lee leLa regione offre anche molto altro, sia in termini di storia e cultura (pensiamo ad esempio ai misteriosi nuraghi sparsi sul territorio) che di natura. Nell'entroterra, ad esempio, oltre alle montagne del Massiccio del Gennargentu, il Supramonte e i, ci sono anche alcuniEsistein tutta l'isola, ovvero il, nel comune di Sassari. Per il resto, i laghi sardi sono invasi artificiali creati solitamente con gli sbarramenti per scopi idroelettrici o di approvvigionamento idrico. Dal punto di vista turistico possono essere piacevoli mete per una giornata di relax sulle loro rive, per chi pratica sport o per fare una camminata lungo i sentieri naturalistici che li toccano.Se l'idea di conoscerli vi incuriosisce, seguiteci alla scoperta deiCominciamo dalche, come dicevamo, è l'unico lago naturale della regione.Si trova nel comune di, anche se dista 30 km dalla città. Sorge in mezzo alla natura, circondato da macchia mediterranea e da un bosco di lecci e pini.Oltre la pineta, in direzione est, a circa un km in linea d'aria, c'è la bella. Proprio la duna sabbiosa è la responsabile dello sbarramento della vallata in cui si è formato il lago.Il lago non è balneabile e il fondo è melmoso, ma è piacevole trascorrere una giornata qui per un pic nic o per osservare, con un po' di fortuna, alcune delle specie animali che ne hanno fatto il proprio habitat, come la folaga e il germano reale.A cavallo tra la provincia di Nuoro e quella del Sud Sardegna, il, incastonato tra i Monti Su Rei e Moretta, è condiviso dai comuni di, Goni, Nurri eSi tratta di un bacino artificiale che occupa una superficie di oltre 8 km², sorto in seguito alla realizzazione di una diga negli anni Cinquanta.Date le sue caratteristiche, vi praticano diversiquali la canoa e il kayak, così come la pesca sportiva. Le sue coste frastagliate e gli isolotti che spuntano dalle sue acque lo rendono una meta piacevoli per escursioni sulche parte da Orroli e da Siurgus Donigala. È possibile anche prendere il lago come riferimento per escursioni a piedi nei sentieri che lo circondano e raggiungere così il vicinoIl Lago del Mulargia è collegato con una condotta sotterranea al vicinoSiamo nella, nella zona dei comuni di Oschiri e di Tula, in provincia di Sassari.Negli anni Venti del XX secolo la costruzione di una diga suldiede vita a questo bacino idrico incastonata tra la macchia mediterranea alle pendici delOggi il lago è sfruttato turisticamente dagli appassionati di(windsurf, vela, canoa, kayak e moto d'acqua), ma sono molti anche coloro i quali scelgono di rilassarsi sulle sue rive o di percorrere i sentieri nella natura che lo circonda. Non distante dal lago, pochi km più a est, è visitabile la, appena fuori dal paese di Oschiri.La costruzione della prima diga negli anni Venti generò quello che, all'epoca, era ilLa sua superficie è di quasi 30 km² e occupa parte della r, nella provincia di. Nel 1997 la vecchia diga è stata sostituita con una nuova e parte delle antiche strutture – tra cui la casa del responsabile della centrale – emergono dall'acqua, che sommerge anche il vecchio paesino di(poi ricostruito poco distante), alcuni siti nuragici e gran parte di un', di cui si possono ammirare oggi solo alcuni tronchi fossili.Attorno allo specchio d'acqua le sponde sono ricoperte prevalentemente da boschi di leccio e macchia mediterranea, ma ci sono anche alcune spiaggette sulle quali fare un pic nic o godersi una giornata di relax nella natura.Il territorio delè popolato da numerose specie animali – in particolare uccelli – come il falco pellegrino, la ghiandaia marina, il codone, la folaga e il germano reale, ma anche molti pesci, anfibi e rettili, tra cui la testuggine palustre.In, nel nord della(provincia di Sassari) ilfu creato negli anni Sessanta con lo sbarramento del fiume omonimo mediante una diga.Il lago ha una sagoma frastagliata e una superficie di circa 5 km²; è inserito in un paesaggio collinare tra i comuni di Luras, Sant’Antonio di Gallura,e Luogosanto, immerso nella vegetazione fatta di macchia mediterranea, querce e lecci.È una meta davvero piacevole per chi ama la(canoa, vela e kayak), mentre è vietata la balneazione.Come per il Lago di Mulargia e il Lago del Flumendosa, anche sul Lago del Liscia è possibile effettuare gite sulLo specchio d'acqua si raggiunge facilmente con il proprio mezzo (auto e moto), ma è possibile raggiungerlo anche con il simpatico Trenino Verde della Sardegna.Nella Barbagia di Ollolai (comune di Gavoi, provincia di) ilè un invaso artificiale che dal 1961 accoglie le acque del rio omonimo.Siamo nel, immersi in un paesaggio montuoso coperto da macchia mediterranea e roverelle. Da queste parti la pace è assoluta e sono tante le persone che scelgono di godersi la tranquillità di questo luogo ancora piuttosto incontaminato, dove esistono comunque strutture turistiche come alberghi e campeggi.Chi ama gli sport acquatici può solcare le sue acque con lamentre tutt'attorno si possono compiere escursioni a piedi o a cavallo. Oltre al delizioso borgo di, non distante dal lago è visitabile anche il sito archeologico delle