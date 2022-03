La Mostra dell'Artigianato a Feltre

Informazioni utili, date e orari per visitare la manifestazione

la cittadina di, nota anche per il suo, celebra la propria anima artigiana con lain quattro giorni dedicati a questa antica passione cittadina che risale a quando canapa, seta e lana servivano a fare stoffe da esportare nelle grandi città o il ferro veniva usato per forgiare spade destinate alle grandi armate europee e a servire la Serenissima.Maestri nell’arte dell’intaglio e a lavorar la pietra, gli artigiani feltrini animano con le loro creazioni, androni di palazzi, vie e botteghe; si può vederli all’opera e ammirarne i manufatti in un percorso ricco di fascino che valorizza anche opere di artisti non solo locali, ma provenienti da tutta Italia.Anche in questa XXXVI edizione sono confermate le due competizioni principali, rispettivamente ile ilaperte ad artisti nazionali specializzati nella lavorazione del legno e del ferro.Il programma della Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale propone anche spettacoli che verranno definiti nelle prossime settimane e che troverete seguendo i links di contatto.: Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale: Feltre (Belluno).: dal 30 giugno al 3 luglio 2022.: mostra mercato.alcune iniziative sono a pagamento (vedi programma).Giovedì 30 giugnoOre 18 Sala degli stemmi: inaugurazione della 36°a edizione della mostra dell’artigianato artistico e tradizionale della città di FeltreOre 19 Apertura standVenerdì 1 luglioOre 9 Largo Castaldi: inizio concorso di forgiaturaOre 10 Apertura standOre 10:15 Simposio di scultura su legnoOre 21 Piazza Maggiore: concerto o spettacoloSabato 2 luglioOre 9 Largo Castaldi: concorso di forgiaturaOre 10 Apertura standOre 10 Simposio di scultura su legnoOre 21 Piazza Maggiore: show serale.Domenica 3 luglioOre 9 Largo Castaldi: concorso di forgiaturaOre 10 Apertura standOre 10:15 simposio di scultura su legnoOre 10 Consegna diplomi scuola del legnoOre 17:00 Sala degli stemmi - Premiazioni- Premio Carlo Rizzarda- Concorso di forgiatura- Miglior Espositore, premio alla memoria di Giuseppe Da RoldIngresso 5 €, gratuito per i minori di 15 anni.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo a circa 30 km da Belluno.Da Padova si raggiunge Feltre via Castelfranco-Cornuda.Da Venezia si viaggia via Treviso-Montebelluna e da Milano si percorre l'autostrada Serenissima fino a Vicenza, poi Valdastico sino a Dueville e Superstrada della Valsugana in direzione Trento.