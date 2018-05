Il Mercatino dell'Antiquariato a Feltre

Date e orari per visitare la Fiera dell'Oggetto Ritrovato

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

C’è chi vende, chi scambia, chi valorizza e chi vuol semplicemente dare alle cose una seconda vita. Tra le tante rassegne che si muovono oscillanti tra i mercati delle pulci ed i mercatini dell'antiquariato in Veneto , lache si svolge a– tranne che tra gennaio e marzo – la, si caratterizza per la sua attenzione al tema del riuso, del riciclo, del restauro.La Fiera dell’oggetto ritrovato allinea le sue bancarelle trae quella via Mezzaterra che la collega alla, ingresso al centro storico della cittadina.In piazza, i gazebo bianchi chiudono la vista del severo corpo medievale del Castello di Alboino; lungo la via si trovano lee ipiù celebri della città, che aprono su strada nelle domeniche di fiera. Assieme a loroe di; ma protagonisti della Fiera dell’oggetto ritrovato sono pure associazioni e singoliche propongono i pezzi migliori recuperati frugando tra cantine e solai.La Fiera dell’oggetto ritrovato è anche un buon pretesto per scoprire la grazia composta di questa cittadina al margine nordorientale della Pianura Padana: Feltre per l’occasione si veste a festa con iniziative culturali,sparsi per il centro storico. Non dimenticativi di fare un salto al Teatro de la Sena, antico palcoscenico della città: una bomboniera dalla ricchissima decorazione, visitabile in via eccezionale a soltanto un euro in occasione della manifestazione.: Fiera dell’oggetto ritrovato: Feltre ( Belluno : la seconda domenica del mese, da aprile a dicembre (13 maggio, 10 giugno, 8 luglio, 12 agosto, 9 settembre, 14 ottobre, 11 novembre, 9 dicembre 2018): dalle 8 alle 18: ingresso libero: mercatino dell’antiquariato: sul sito ufficiale del mercatino, tel. 339 8180614: Feltre si trova 30 a sudovest di Belluno, ed è raggiungibile in autostrada percorrendo la A4 Serenissima fino a Vicenza, poi la A31 della Valdastico fino a Dueville (70 km a sudovest di Feltre). Trasporto pubblico: treni regionali da Padova, 70-75 minuti di viaggio.