Il Palio di Feltre

La cornice è quella della suggestiva città di Feltre, adagiata al centro di un'ampia vallata delimitata a nord dalla catena delle Prealpi dolomitiche, le Vette Feltrine e il fiume Piave, e l’occasione quella del Palio di Feltre, che quest'anno giunge alla 45° edizione, in programma dal 27 luglio al 4 agosto 2024.



Come sempre a inizio agosto la cittadina rievoca la cerimonia di consegna delle chiavi all’ambasciatore Bartolomeo Nani avvenuta il giorno di San Vito, il 15 giugno del 1404, a suggello del legame di Feltre con la Serenissima. Da allora Feltre decretò che annualmente si celebrasse la Festa di San Vito con una solenne processione di tutte le autorità civili e religiose e che in tal giorno fosse previsto un premio di quindici ducati d’oro per il vincitore della corsa con i cavalli.

Il Palio

Informazioni, date, programma e prezzi del Palio

Calendario delle aperture

I quattro rioni storici di Castello, Duomo, Port’Oria e Santo Stefano si preparano per anno intero alla sfida per la conquista del Palio realizzato da artisti di fama internazionale. Per questa edizione gli appuntamenti del Palio inizanocon la presentazione in Piazza Maggiore e l'esibizione delle Cernide.Il Palio vero e proprio entra nel vivo nel fine settimana del: i festeggiamenti hanno inizio dal venerdì sera con lee proseguono il sabato con le esibizioni di, le gare di, die culminano la domenica con ladel grande(Piazza Maggiore alle 15:30), che sorprende per la ricercatezza e la precisione con cui sono ricostruiti i costumi e le acconciature dell’epoca.Alle 17 il corteo storico fa il suo ingresso nell’area di Prà del Moro per dare il via alle ultime due gare, ile laper decretare il vincitore del Palio.: Palio di Feltre: Feltre (Belluno).: 27 luglio, 2-3-4 agosto 2024.Intero sabato e domenica 12 €.Intero 1 giorno 8 €.Ridotto (ragazzi 14-17) sabato e domenica 8 €.Ridotto (ragazzi 14-17) 1 giorno 5 €.Biglietto tribuna (dà diritto all’ingresso il sabato e un posto sulla tribuna autorità nella zona del mossiere la domenica): 20 €.I biglietti si possono acquistare in prevendita sul sito del Palio.rievocazione storica.Sabato 27 luglio 2024- Piazza Maggiore (in caso di maltempo presso Sala degli Stemmi): ore 18 presentazione Palio 2024.- Piazza Maggiore (in caso di maltempo Palaghiaccio):ore 20:30 Sfida delle Cernide. Ingresso dei Quartieri e svelamento del drappo 2024:ore 21 Inizio sfida.Venerdì 2 agosto 2024Dalle ore 19:30 Cene dei quartieriPort’Oria – Via CampogiorgioDuomo – Piazza Vittorino da Feltre (Piazza Isola)Castello – Largo CastaldiSanto Stefano – Via Tezze.Sabato 3 agosto 2024Dalle ore 15 nella Cittadella storica: Mercatino Medievale a cura dell’Associazione Palio Città di Feltre.Dalle ore 15 alle 19:30 presso la Cittadella: spettacoli itineranti medievali e Ludoteca Medievale (attività ricreative).Ore 18 presso Prà del Moro: Provaccia dei cavalli contendenti la Corsa.Dalle ore 20 Piazza Maggiore/Duomo: Partenza cortei delle delegazioni di nobili di Feltre e di Venezia.Dalle ore 21 Piazza Maggiore:- ingresso dei Cortei storici dei Quartieri;- Cerimonia di dedizione;- 1° gara – Tiro con l’arco;- Esibizione del Gruppo Sbandieratori Città di Feltre;- 2° gara – Staffetta;- Spettacolo finale.Domenica 4 agosto 2024Ore 10:30 Cattedrale di San Pietro: Santa messa del Palio, benedizione dei cavalli e sfilata piccolo corteo storico.Ore 15:30 sfilata corteo storico con partenza da Campo Giorgio.Ore 17 Area Prà del Moro:- ingresso corteo storico;- 3° gara tiro alla fune;- 4° gara Palio di Feltre: corsa dei cavalli:- consegna drappo del Palio 2024 al Quartiere vincitore.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.: Feltre si trova a circa 30 km daFeltre è raggiungibile in auto da Padova via Castelfranco o via Bassano (da qui seguire l'indicazione per Trento);da Venezia via Treviso-Montebelluna;da Milano lungo l’A4 fino a Vicenza, l'autostrada della Valdastico sino a Dueville e poi la superstrada della Valsugana in direzione Trento fino al bivio per Feltre.