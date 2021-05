Il Mercatino dell'Antiquariato di Iseo

Informazioni, date e orari per partecipare al mercatino

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

ogni terza domenica del mese (tranne a gennaio) lungo il centrale Viale della Repubblica va in scena il Mercatino dell'Antiquariato, un appuntamento che richiama operatori provvisti di licenza da tutta la regione.Dopo la sosta dovuta alla, è ripreso nel mese di maggio 2021 - con il ritorno in zona gialla - il mercatino che vanta una suggestiva location sul, dove gli splendidi scorci della provincia disono la scenografia perfetta per la manifestazione che propone bancarelle tra le quali passeggiare alla ricerca di mobili antichi e di modernariato, numismatica, oggetti di design, collezionismo di vario genere, ma anche bigiotteria, vinili, accessori e l'immancabile abbigliamento vintage.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiMercatino dell'AntiquariatoViale della Repubblica, Iseo (Brescia)la terza domenica del mese, tranne a gennaio.21 febbraio;21 marzo; (annullato)18 aprile; (annullato)16 maggio;20 giugno;18 luglio;15 agosto;19 settembre;17 ottobre;21 novembre;19 dicembre.tutto il giorno.Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune o contattando il sig. Pacchiotti al numero 339 8356723.gratuito.percorrere l’autostrada A4 Milano – Venezia e uscire a Palazzolo sull’Oglio seguendo con attenzione le indicazioni.Iseo dispone di una propria funzionale stazione ferroviaria, ma c'è anche la possibilità di utilizzare le motonavi del gruppo Navigazione Lago d’Iseo.L'aeroporto di riferimento è l’Orio al Serio di Bergamo.