Parchi divertimento invernali in Italia, al coperto con i bambini

Unapuò rovinare una? Nuvole grigie minacciano il cielo e la riuscita di una giornata di vacanza con i piccoli? Niente paura, perché questa selezione vi propone, luoghidove i ragazzi possono divertirsi e le risate sono assicurate anche inli ha selezionati per voie vi propone indirizzi alternativi per rimediare al cattivo tempo, proprio nei miglioriA Nichelino di Torino c’è, dove si gioca, si balla, si salta e gli obbiettivi sono 3: movimento, creatività e interazioni umane. Basta entrare nel grande parco avventura, che misura, camminando su percorsi avventurosi,tutti da ridere, dove si organizzano anche feste e si può entrare pagando la tariffa famiglia. Info Bounce Torino Diventare grandi è un gioco: così recita il motto de, nell’area del, dedicata ai giovani dai 2 ai 13 anni, che possono attivare i 5 sensi e cimentarsi nel lavoro di operai e biologi, mimetizzandosi fra le piante e facendo esperimenti di fisica o chimica, giocando con le bolle di sapone, i fasci di luce e gli specchi. Info sito ufficiale Non può mancare in lista anche l’ Acquario di Genova , il più grande d’Italia, un vero e proprio parco dedicato al mare e ai suoi abitanti, che comprende anche il, il più grande museo marittimo del Mediterraneo, e la visita al sommergibile S 518 Nazario Sauro.Fa caldo, a fuori piove ed è grigio? La risposta per chi ama stare nell’acqua e adora la piscina è l’di, in provincia di, che offre ben 1100 metri di scivoli acquatici con partenze e arrivi completamente al coperto. I più piccoli potranno divertirsi fra il fiume lento e i colorati scivoli.Tutte le notizie sulla pagina web In provincia died esattamente ac’è anche, un grande parco al coperto che ricorda un luna park: qui si può passare una giornata divertente approfittando dell’, lanciandosi in sfide con i videogames, oppure correndo nel playground fatto di scivoli e tappeti, disseminato di giocattoli e palline. Info sul sito ufficiale Mai sentito parlare del? Questa è la grande novità 2018 del, il grande acquario diin provincia di Verona , che ospita quante più specie che popolano le acque dolci e salate del mondo: qui, al chiuso e all’asciutto, si passeggia ammirando leoni marini e pesci pagliaccio e si possono fotografare foche e squali, razze e stelle marine, nel tunnel sottomarino trasparente o attraverso le 40 vasche a tema dedicate a mari, oceani e luoghi del globo. Qui per saperne di più Spettacoli e intrattenimento e più di: annoiarsi è impossibile al, poco fuori dae mentre i più piccoli sfogano le energie tra tappeti gommosi e vasche di palline, i più grandi possono gioire fra campetti di calcio, calcetti da tavolo, giochi elettronici e flipper e tavolo. Info sulla pagina web del parco in provincia ditutto parla della famosa favola del burattino più famoso: qui c’è il, un colorato giardino con giochi e biblioteca che offre tante opportunità di divertirsi anche in caso di maltempo in inverno, in compagnia della, che accompagnerà i ragazzi fra le visite nella casa delle farfalle, dentro al museo dedicato alla favola o nel ristorante, e addirittura dentro la pancia della balena. Info sul sito del parco sono due piccoli birbanti, nonché le simpatiche mascotte del, il parco giochi a, (Marino), non lontano da, un luogo ideale dove scatenarsi per un weekend in allegria con tutta la famiglia. Lo spazio offree 1.000 mq all’aperto, una grande area è dedicata ai gonfiabili e alle attrazioni per giocare ad arrampicarsi, saltare e correre, tuffarsi tra scivoli morbidi e soffici. Attività ed eventi a tema li trovate sul sito ufficiale



Pista go-kart per i piccoli da 6 a 12 anni, area playground da 1500 metri quadrati (compreso il trucca bimbi, i tappeti elastici e scivoli gonfiabili), cui si aggiungono campo di calcetto e pista da bowling, tutto al coperto? Al Blupark di Salerno si gioca sul serio, grazie alle tante attività proposte dedicate ai più piccoli che possono trascorrere una giornata divertente in compagnia dei più spericolati papà e mamme! Info sul sito ufficiale

