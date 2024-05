Nivarata ad Acireale, il Festival della Granita Siciliana

Informazioni utili, date e del Festival della Granita

Calendario delle aperture

Maggio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Un rito, un gesto di convivialità a cui i siciliani proprio non riescono a rinunciare, un piacere da consumare a colazione, pranzo e cena: parliamo della granita, che iltorna protagonista assoluta di. La kermesse, ormai giunta alla IX edizione, richiama puntualmente nella Piazza Duomo dimaestri gelatieri d’eccezione pronti a deliziare i palati di grandi intenditori o semplici appassionati con queste delizie dissetanti.Il segreto sta tutto negli ingredienti, freschi, di stagione e a km0, nella tipica brioche con il “tuppo”, e nel paesaggio che ci sta intorno. Sono stati creati 100 nuovi gusti dalla prima edizione, passando per i più amati come quelli alla mandorla, al pistacchio di, al caffè, o ancora cioccolato, limone, gelsi, pesca e fragola.Ma? Dalle neviere dove i nivaroli solevano conservare la neve raccolta sull’Etna, sui Peloritani, i Nebrodi e gli Iblei per preservarla dalla calura estiva. Di questa magica miscela fatta di neve dell’Etna, agrumi canditi e miele si parla anche in un’antica leggenda su, principessa fenicia, sbarcata in Sicilia alla ricerca dell’amato che per preservare la propria bellezza era solita nutrirsi di questa neve miracolosa.: Nivarata, il Festival Internazionale della Granita Siciliana: Piazza Duomo, Acireale (Catania).: dal 23 al 26 maggio 2024.: sagra gastronomica.- Giovedì 23 maggio ore 18 inaugurazione della Nivarata Solidale. L’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Angelica La Forza del Sorriso.- Da venerdì 24 maggio alle ore 17 apertura degli stand del festival, che prosegue fino a domenica 26 maggio.- Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della manifestazione.: Acirteale si trova a poco più di 15 km da Catania.Per raggiungere la città seguire l’A18 Messina/Catania con uscita al casello di Acireale.