Non c'è un angolo della nostra penisola che non abbia il suo carnevale, le sue tradizioni, i suoi sapori e colori della festa più bella e calda dell'inverno. Alcuni carnevali sono talmente antichi che oramai sono conosciuti a livello internazionale e ogni anno contano sempre più visitatori provenienti da tutto il mondo. Uno di questi si celebra in Sicilia ed è il Carnevale di Acireale, probabilmente il più noto al Sud, insieme a quello di Putignano.

La manifestazione ha una lunga storia, tanto che già versose ne parla. Nel corso dei secoli si è arricchita di tanti usi e costumi: nel Settecento si unirono ai cori e ai festeggiamenti gli "", poeti popolari abili nell'improvvisare divertenti e originali rime per le strade e nelle piazze o come nell'Ottocento quando si assiste per la prima volta alla, carrozze trainate da cavalli riservati ai nobili della città che lanciavano confetti agli spettatori.Da sempre una delle caratteristiche tipiche del Carnevale di Acireale è, perchèche escono dalle mani di abili cartapestai e che ripercorrono con l'arte della satira, i fatti del mondo politico, sociale e dello spettacolo, si potranno ammirare moltissimiAnche la tradizione della parata medievale dei Rioni di Motta Sant'Anastasia denominata "", è ancora molto sentita ed è arrivata ai giorni nostri.La maschera tipica per antonomasia è, maschera siciliana della Commedia dell'arte, un servo sciocco che nasce tra il XVII e XVIII secolo, pigro, indolente, goloso ma all'occorrenza anche capace di abilità e acrobazie.I carri allegorico-grotteschi e i carri infiorati partecipano a unafinalizzata a premiare il più originale e bello.Quest'anno il Carnevale di Acireale propone appuntamenti, con iche sfilano tra le vie del barocco acese per tre fine settimana consecutivi, oltre al lunedì e martedì grasso. Di seguito riportiamo ile altri eventi minori.Ore 10 Esposizione Carri Allegorico GrotteschiOre 10 Inaugurazione XXVIII Concorso Carri in Miniatura (Teatro Maugeri)Ore 10 Inaugurazione Concorso Maschere Isolate (Piazza Garibaldi)Ore 10:30 Inaugurazione Concorso e mostra fotografica 'The Carnival' (Via Ruggero Settimo 11)Ore 11 Inaugurazione Mostra Filatelica 'Vengo anch’io' (Palazzo di Città)Ore 16 Cerimonia di apertura e consegna chiavi della città alla Madrina del Carnevale Linda PaniEsibizione de I BEDDI con la sigla di apertura (Piazza Duomo)Ore 16:30 Grande Parata Carri Allegorico GrotteschiOre 21:30 Spettacolo Musicale LDA LUCA D’ALESSIO (Piazza Duomo).Ore 21 DJ set MINDLESS FEST "LA DISCOTECA the night party" (Piazza Duomo).Dalle 9 alle 22 Concorso Carri in Miniatura (Teatro Maugeri)Dalle 9 alle 22 Concorso Maschere Isolate (Piazza Garibaldi)Ore 9:30 Carnevale Kinder (Piazza Indirizzo)Ore 15 Grande Parata Carri Allegorico GrotteschiOre 21:30 Spettacolo musicale PAOLO MENEGUZZI (Piazza Duomo).Dalle 9 alle 22 Concorso Carri in Miniatura (Teatro Maugeri)Dalle 9 alle 22 Concorso Maschere Isolate (Piazza Garibaldi)Ore 9 Corsa podistica Trofeo di CarnevaleOre 9:30 Carnevale Kinder (Piazza Indirizzo)Ore 11:30 Intrattenimento musicale (Piazza Garibaldi)Ore 15 Grande Parata Carri Allegorico GrotteschiOre 21:30 Spettacolo musicale 'IL RE DEGLI IGNORANTI' MAURIZIO SCHWEIZER, ADRIANO CELENTANO TRIBUTE SHOW (Piazza Duomo).Ore 21 Spettacolo musicale BAND STORICHE ACESI (Piazza Duomo).Ore 21 Spettacolo Musicale NEXT GENERATION (Piazza Duomo).Ore 21 Spettacolo Musicale COLORADOS BAND.Ore 10 Raduno auto storiche (Piazza Duomo)Ore 11 Sfilata auto storiche lungo il circuitoOre 15 Stand Cosplay Aci Comics (Piazza Duomo)Dalle 15 alle 18 Giochi Popolari - (Piazza Garibaldi)Ore 16 Sfilata Scuole in Maschera lungo il circuitoOre 18 Cosplay Contest Aci Comics (Piazza Duomo)Ore 21 Spettacolo Musicale JOEY AND RINA Social Dance (Piazza Duomo).Ore 11 DJ set 'PAZZA DUOMO' The Official School Party (Piazza Duomo)Ore 16 Concorso Bambini in Maschera - auditorium 'Pinella Musmeci' (Villa Belvedere)Ore 20 Spettacolo Danza BALLANDO A CARNEVALE - Scuole di Danza Acesi (Piazza Duomo).Dalle 9 alle 22 Concorso Carri in Miniatura (Teatro Maugeri)Dalle 9 alle 22 Concorso Maschere Isolate (Piazza Garibaldi)Dalle 9 alle 13 XXII Campionato di scacchi a squadre - Trofeo di Carnevale 2024 (PalaVolcan)Ore 10 Esposizione Carri Allegorico GrotteschiOre 11 Sfilata Scuole in Maschera lungo il circuitoOre 15 Grande Parata Carri Allegorico GrotteschiDalle 15 alle 20 Annullo postale commemorativo (Palazzo di Città)Ore 21:30 Mania 90 Festival FROM Radio 105 MARTIN KLEIN, ROBY GIORDANA, EMANUELE CAPONETTO, NEJA, KRONOS, LADY VIOLET, BROTHERS - SPECIAL OPENING ACT: BAND UFFICIALE MANIA 90 (Piazza Duomo).Dalle 9 alle 22 Concorso Carri in Miniatura (Teatro Maugeri)Dalle 9 alle 22 Concorso Maschere Isolate (Piazza Garibaldi)Ore 10 Esposizione Carri Allegorico GrotteschiOre 11 Intrattenimento musicale (Piazza Garibaldi)Ore 15 Grande Parata Carri Allegorico Grotteschi e Carro Aci ComicsOre 18 Commenti di Salvo La Rosa lungo il circuitoOre 21:30 Spettacolo Musicale ORIETTA BERTI.Ore 10 Esposizione Carri Allegorico GrotteschiOre 16 Sfilata Scuole in Maschera e Maschere IsolateOre 18 Premiazione Concorsi Il gelato du Baruneddu e Carnevanimali (Piazza Duomo)Ore 21:30 Live Show in diretta televisiva I PIÙ GRANDI COMICI SICILIANI, CRISTIANO DI STEFANO E CARMELO CACCAMO (Piazza Duomo).Dalle 9 alle 22 Concorso Carri in Miniatura (Teatro Maugeri)Dalle 9 alle 22 Concorso Maschere Isolate (Piazza Garibaldi)Ore 10 Esposizione Carri Allegorico GrotteschiOre 11 Intrattenimento musicale (Piazza Duomo)Ore 15 Grande Parata Carri Allegorico GrotteschiOre 21:30 Live Show in diretta televisiva I PIÙ GRANDI COMICI SICILIANI, CRISTIANO DI STEFANO E CARMELO CACCAMOOre 23:30 PREMIAZIONE (Piazza Duomo).Carnevale di AcirealeAcireale (Catania).dal 28 gennaio al 13 febbraio 2024.Biglietto giornaliero (valido nei giorni delle sfilate): 6 euro / Domenica 11 febbraio ingresso 10 euro.Bambini di altezza fino a 120 cm: ingresso gratuito.Ingresso libero per disabili e accompagnatore.Prevendita presso Fondazione Carnevale di Acireale (Palazzo del Turismo via Ruggero Settimo n°5) oppure online sul sito del Carnevale e CiaoTickets (1 euro di prevendita).maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale