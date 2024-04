La Sagra dei Vertuti a Paganico Sabino

Informazioni, date e programma della Sagra dei Vertuti

Il 1° maggio cade lae lo sanno bene in quel di, paesino in provincia diche approfitta del giorno di riposo per tessere il vetusto folclore del, che nel dialetto autoctono suona come Kalènnemàju.In questa occasione il tempo sembra prendersi una pausa da se stesso rievocando un antichissimo rito di matrice pagana legato alla vita e alla rinascita, insomma una grande allegoria partorita dallae dalTradotta con il termine più consueto "Calendimaggio", la ricorrenza tanto sentita dalla gente del posto suona le sue note in tutta la Valle del Turano echeggiando come esattamente fanno gli attesi appuntamenti del calendario locale. L’usanza ha origini che vanno a perdersi nei secoli, ma ci pensano ogni anno i Paganichesi a ricordarla rafforzandola con un evento strettamente connesso per non dire gemellare, laFascino e mistero si fondono con la gastronomia, il folclore e il divertimento fin dalle ore 11, quando vengono aperte le esposizioni permanenti "Attrezzi della civiltà contadina" e "Arredi Sacri", che trovano sede nella Sala San Nicola attigua alla Parrocchiale del paese.Alle 11:30 si alza il sipario sul Kalènnemàju Paganichese, cui si partecipa assolutamente a digiuno (occhio a non sgarrare, pare sia una cosa seria) immergendo tre noci (o meglio le ghiere) in un bicchiere pieno di vino previo il pronunciamento di un’antica formula, che recita più o meno così: “San Félìppu e Jàku, faccio a Kalènnemàju, se mòro affonno, se nò ritorno”.Si tratta di versi propiziatori in quanto, se le noci restano a galla, allora il buon segno battezzerà la stagione del raccolto. Tirato un sospiro di sollievo, ci si siede a tavola in occasione della Sagra dei Vertuti (dalle ore 12:30) per assaporare una laboriosala cui preparazione richiede diverse ore e una precisione di cottura quasi chirurgica. Altre pietanze sono ie l’apoteosi riflessa in tantocon il quale poter brindare alla futura bella stagione.Naturalmente, questa è una sagra che sdogana l’amore per la bellezza e la tradizione, perciò vengono altresì organizzati tour intorno al paese, ale attraverso i boschi secolari che agghindano un circondario spettacolare e lussureggiante.Sagra dei Vertuti e KalènnemàjuPaganico Sabino (Rieti).1 maggio 2024.ingresso gratuito.festa delle tradizioni e della gastronomia.dalle ore 11 apertura mostre;ore 11:30 rievocazione dell'antico rito Kalènnemàjuore 12:30 Sagra dei Vertuti.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale e sulla pagina Facebook della Pro Loco.dall’Autostrada del Sole A1 deviare sulla A24 Roma - L’Aquila, uscire a Carsoli/Oricola e dirigersi verso Rieti, svoltare sulla SS 5 e seguire per Paganico Sabino.Dalla stazione di Rieti si continua il viaggio con gli autobus Cotral diretti al paese.L’aeroporto di Roma Ciampino dista 80 km dalla località.