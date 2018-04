La Festa dei Fiori a Castellaro Lagusello

Informazioni utili, date e orari per visitare l’evento

Le creazioni di florovivaisti e artigiani del verde sono le protagoniste assolute della manifestazione, vera e propria festa dei fiori in programmaproprio in questa località del mantovano che si fregia della bandiera arancione TCI, della qualifica come uno dei “borghi più belli d’Italia” e del riconoscimento Unesco come sito palafitticolo transnazionale. Castellaro Lagusello , frazione del comune di Monzambano, orlata da mura merlate che si riflettono sulle acque di un piccolo lago, ospita la ventisettesima edizione di questodedicato agli espositori di qualità con eventi collaterali tra stradine e cortili, e attività dedicate a momenti di approfondimento, laboratori creativi, visite guidate a villa Arrighi e al borgo, mostre a tema edche coinvolgono la danza, il canto, il teatro la musica.I fiori di Castellaro Lagusello è un evento promosso e patrocinato dain collaborazione con: I fiori di Castellaro Lagusello: Castellaro Lagusello, frazione di Monzambano ( Man t ova : dal 28 aprile al 1° maggio 2018: non disponibili: 3 euro, gratuito per scolaresche, ragazzi fino ai 14 anni, portatori di handicap e accompagnatori, residenti: mostra mercato: sul sito ufficiale della manifestazione e sulla: siamo in Lombardia a circa una trentina di chilometri da Mantova; provenendo dall’A22 con uscita a Mantova nord, seguire la statale 236 bis per Marmirolo, la provinciale 21, 27, e continuare per Valeggio sul Mincio, poi provinciale 28 e 74 per Monzambano; dall’A4 con uscita a Sirmione, proseguire per Pozzolengo, poi provinciale 18 e 74 per Monzambano.Scopri tutti gli eventi della Lombardia