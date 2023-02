La fioritura di Tulipani Euganei a Luvigliano di Torreglia

Informazioni, date e prezzi per visitare il campo di tulipani

Presso l'azienda agricolaa Luvigliano di Torreglia torna quest'anno l’appuntamento con. Si tratta di uno splendido campo che accoglie oltre 200.000 tulipani di 73 specie diverse che colorano l’anfiteatro naturale dei Colli Euganei , in provincia di Padova.Gli appassionati dei fiori e dei colori della primavera hanno così l’occasione di ammirare tante varietà di tulipani come i famosi "", i tulipa "" e i tulipa "" o ancora i bellissimi "" con petali che ricordano le piume dei pappagalli parrocchetti.L’occasione è ottima per scattare un immancabile, ma il ticket d’ingresso consente anche di. Stiamo infatti parlando di un, ovvero che permette di passeggiare e raccogliere autonomamente a mano i tulipani che si desidera e riporli nei cestini che vengono forniti all’ingresso. Oltre ai due compresi nel biglietto, tutti i tulipani in più vengono poi conteggiati alla fine.Come si può ben intuire,: i tempi e i modi dipendono infatti dal meteo e, più in generale, dalla natura. Questo significa che ogni giorno lo spettacolo offerto dai fiori è diverso, secondo il loro ciclo naturale. Indicativamente, comunque,e dura circa 3-4 settimane.Il campo diè accessibile tramite, dove vengono fornite anche tutte le informazioni, compresi eventuali eventi organizzati (vedi link nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo). Nel periodo di fioritura, inoltre, i visitatori potranno anche ammirare i ciliegi in fiore e le api dell’apiario. Ricordiamo infine che il campo rimaneSe ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo su dove vedere la fioritura dei tulipani in Italia Tulipani EuganeiAz. agricola Terra dei Livii, via della Busa n°8, Luvigliano di Torreglia (Padova).aprile 2023.ingresso 4 euro dal lunedì al venerdì (nel prezzo sono compresi 2 tulipani);ingresso 5 euro sabato, domenica e festivi (nel prezzo sono compresi 2 tulipani).I tulipani aggiuntivi si pagano come extra (1,50 euro a fiore).I bambini pagano dai 6 anni compresi.l’ingresso è per fasce orarie 9-11, 11:30-13:30, 14-16; 16:30-18:30. È obbligatoria la prenotazione.Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili sul sito ufficiale , sulla pagina Facebook l’azienda agricola si trova nella campagna in località Luvigliano, poco fuori dal paese di Torreglia.Da Padova (18 km) percorrere la SR47 e SP89 fino a Treponti, poi svoltare a sinistra sulla SP98 via Vallarega e infine a destra in via della Busa.