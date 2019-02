La Festa del Carciofo di Paestum a Gromola

Informazioni, date e orari per partecipare alla sagra

Aprile 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dal 24 al 28 aprile e dal 30 aprile al 1° maggio. Non diamo i numeri, tranquilli, poiché queste sono le date in cui si svolge a– frazione del comune di Capaccio Paestum in provincia di Salerno - l’attesaNel 2019 questa attesissima manifestazione, una delle sagre gastronomiche della Campania , spegne 11 candeline e ne va fiera come lo sono gli abitanti del borgo in prossimità del quale sorge la famosa città dei templi dorici, appunto Paestum, dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Ebbene, anche l’ortaggio principe dell’agricoltura campana vanta un marchio prestigioso, vale a dire l’ambita Indicazione Geografica Protetta che di fatto giustifica un primaverile giubilo capace di coinvolgere per giorni un’intera popolazione.Gromola si veste per l’occasione ospitando nell’area espositiva didecine di stand improntati per mostrare la preparazione di piatti squisiti, su tutti i carciofi in pastella e i profumatissimi carciofi alla brace, cotti centinaia alla volta in particolari ed elaborati bracieri a carbone. Naturalmente i menù proposti spazieranno includendo anche pizze, patatine fritte e zeppole per accontentare i diversi palati e rinfrescarli con ottimo vino locale, birra e bibite alla spina. L’accostamento al celebre Tartufo di Paestum permette allorché di riflettere sui temi dell’alimentazione contemporanea, sulle caratteristiche del carciofo e sull’impiego di questa prelibatezza nelle cucine casalinghe, il tutto inserito in un fittodi eventi finalizzati alla promozione e valorizzazione del territorio e delle sue perle da gustare.Ogni giorno tante iniziative e intrattenimenti sorprenderanno i visitatori dei quali verranno messi a disposizione per tutta la durata dell’evento un ampio parcheggio gratuito, un’area verde dedicata allo svago dei bambini e connessione wi-fi continua.Workshop, masterclass e laboratori saranno parte arricchente della kermesse debitamente organizzata dall’associazione culturalecon la collaborazione dele dellaTi piacciono i carciofi? Scopri le migliori sagre del carciofo in Italia Festa del Carciofo di Paestum I.G.P.Gromola – Capaccio Paestum (Salerno)dal 24 al 28 aprile e dal 30 aprile al 1° maggio 2019pranzo e cena durante i giorni festivi, solo cena durante i giorni ferialigratuitosagra gastronomicaconsultabile alla pagina del sito ufficialecontattare l’associazione culturale Il Tempio di Hera Argiva al tel. 338/9416690 - 333/6092036 o all’indirizzo mail info@festadelcarciofo.it Dall’Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria bisogna uscire a Battipaglia, imboccare la SS 18 e dirigersi verso Capaccio; la linea ferroviaria Napoli – Reggio Calabria tocca le stazioni di Salerno e Battipaglia, da cui partono i treni locali diretti alla stazione di Capaccio; l’aeroporto di Napoli si trova a ca. 95 km dalla località.