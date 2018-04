La Musica nelle Aie, Castel Raniero Folk Festival, Faenza

Informazioni utili, date, prezzo, orari e programma del festival

Laè terra di musica.Il liscio è infatti una tradizione popolare, conosciuta e apprezzata anche fuori dai confini regionali, grazie ad autori e interpreti che hanno fatto la storia.Eppure, a, sulle colline sopra a Faenza , ogni anno il secondo fine settimana di maggio si celebra la musica tradizionale di altro stampo. Nella cornice de “", i suoni e le parole raccontano della Terra e lo fanno direttamente nei cortili dei casolari e nei terreni di campagna, tra le vigne e i campi di grano., disposti lungo un, venti gruppi in concorso provenienti da tutta Italia (e quest'anno anche qualcuno dall' Ungheria ) suoneranno dalle 14 alle 18 nelle aie di Castel Raniero.Il festival si svolge in realtà fin dal giovedì 10 maggio, con l'esibizione di gruppi ospiti presso il palco principale, accanto allo stand gastronomico.L'evento clou è però quello della domenica pomeriggio, quando migliaia di persone lasciano l'auto in città scegliendo di trascorrere una bella giornata di primavera camminando in campagna a suon di musicaper ritrovare quell'armonia e quell'unità ancestrale con la natura.L'appuntamento è uno dei più attesi della primavera per chi abita in zona, ma il successo dell'iniziativa ha ormai portato a “La Musica nelle Aie" una fama nazionale.Durante le giornate del festival si dedica molto spazio anche alla cultura del territorio con incontri e mostre che raccontano la terra, le, gli usi e i costumi, con un occhio di riguardo anche allaAd accogliere il foltissimo pubblico de La Musica nelle Aie ci pensa come sempre lo, dove vengono serviti dai volontari gli straordinari piatti della cucina romagnola.La Musica nelle Aie – Castel Raniero Folk FestivalCastel Raniero, frazione di Faenza (Ravenna).10-11-12-13 maggio 2018.sono numerosi gli appuntamenti de La Musica nelle Aie.Di seguito alcuni dei principali:Giovedì 10 maggio 2018ore 19:30 apertura stand gastronomicoore 21 TARANTERRAE in "Aballate, Aballate".Venerdì 11 maggio 2018ore 19 apertura stand gastronomico.Chiusura del traffico dalle ore 20 – Bus navetta da Villa Rotonda al campo sportivo.ore 20:30 MI LINDA DAMAore 22 MALANOVA.Sabato 12 maggio 2018ore 5:30 ENSEMBLE NATURTON (saluto al sole col suono del Corno delle Alpi da Schwabisch Gmund (Germania)ore 12 apertura stand gastronomicoChiusura del traffico dalle ore 16 – Bus navetta da Villa Rotonda al campo sportivo.Ore 16 partenza della 41a “Classicissima” di Castel Raniero - Podistica competitiva di 11 km.Ore 18 in via Castel Raniero 60: aperitivo romagnolo tra le vigne con i FOLK NOTES (irish folk piratesco);ore 19 apertura stand gastronomico;ore 21 L'ISTRICE (Premio Musica nelle Aie - Autori 2017);ore 22:30 AMBROGIO SPARAGNA & Orchestra Popolare Italiana in "Taranta d'Amore".Domenica 13 maggio 2018Stand gastronomico aperto a pranzo (ore 12) e a cena (ore 18:30).Dalle 14 alle 18 concorso “La Musica nelle Aie”: esibizione di 20 gruppi lungo un percorso ad anello di 5 km.Gruppi:Balbrulé (Veneto)Cidnewsky Kapelye (Lombardia)I Figli del Vesuvio (Campania)Kissene Folk (Emilia-Romagna)La Leggera (Emilia-Romagna)La Luna e il Falò (Veneto)Mandula Zenekar (Ungheria)Nashville & Backbones (Emilia-Romagna)Noto (Emilia-Romagna)Tartakut (Emilia-Romagna)The Famous Python's Foot (Veneto)Duo Coppola (Sicilia)I Balconi (Emilia-Romagna)Juredurè (Emilia-Romagna)Lame da Barba (Emilia-Romagna)Luigi Palumbo & Aquarata (Puglia)Marcabru (Emilia-Romagna)Ozgur Karagunes & Marta Celli (Toscana)Quarto Stato (Emilia-Romagna)Tizio Bononcini (Emilia-Romagna)Truma (Veneto)Concerto dei gruppi ospiti:ore 18:30 Duo Trabadelore 21 Vince Vallicelli.Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina ufficiale ingresso ad offerta libera.Castel Raniero si trova 5 km a sud del centro di Faenza percorrendo Via Canal Grande e poi Via Castel Raniero.domenica 13 maggio dalle 11 alle 18:30 chiusura ad auto e moto del percorso di Musica nelle Aie.Servizio navetta gratuito da Villa Rotonda al Campo Sportivo di Castel Raniero dalle 11 alle 13:30.Servizio navetta gratuito e continuato dal parcheggio del Pala Cattani di Faenza a Villa Rotonda - andata e ritorno dalle 13:30 alle 18:30.Servizio navetta gratuito e continuato dal parcheggio del Pala Cattani al Campo Sportivo di Castel Raniero - andata e ritorno dalle 18:30 alle 24.