Infiorata

Adagiata in una conca tra le colline del Mugello, in Toscana si merita l’inserimento tra i. Si veste a festa, una volta l’anno - quest’anno- in occasione dell’che decora vie e piazze del suo centro storico.Si ripete da, l’Infiorata di Scarperia, sempre diversa nel tema ispiratore (quest’anno tocca ai Fumetti in fiore); ed è una festa di paese che coinvolge e mobilita tutti gli abitanti. Se arrivate un paio di giorni in anticipo (ve lo consigliamo, in primavera ilè una perfetta destinazione per un week-end lungo) assisterete agli ultimi ritocchi ai bozzetti, riprodotti a gesso sul selciato nei luoghi più caratteristici del villaggio.Ilc’è l’ultimo, paziente lavoro della ‘’, poi la domenica di buon mattino i petali vengono poggiati sui bozzetti, all’aperto, fissati da un leggero strato di colla: saldamente, perché l’Infiorata di Scarperia è garantita anche in caso di maltempo.Si passeggia così, per tutto il giorno, tra, armonicamente inseriti nell’architettura medievale del luogo. E in occasione dell’Infiorata di Scarperia, ledel centro storico restano, mentre ristoranti e trattorie propongono non stop la saporita cucina del territorio.Vale la pena anche approfittare dell’apertura straordinaria – biglietto unico, al prezzo simbolico di 2 euro, valido per la giornata dell’Infiorata di Scarperia - del complesso museale costituito da, che vi accoglierà con le sue sale affrescate e le eleganti merlature trecentesche, e dal, che tramanda la secolare abilità degli abitanti di Scarperia nel forgiare coltelli.Scopri tutte le altre: Infiorata di Scarperia: Scarperia ( Firenze : il 27 maggio 2018: non disponibile: ingresso gratuito: festa tradizionale: sul sito ufficiale della proloco, tel. 055 8468165: Scarperia di trova 33 km a nord di Firenze, a 16 dall’uscita Barberino di Mugello sulla A1, Autostrada del Sole. Trasporto pubblico: dall’autostazione di Firenze, bus linea 302 delle Autolinee Mugello Valdisieve, un’ora di tragitto.Scopri tutti gli eventi della Toscana