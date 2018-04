La Sagra del fritto misto, tortello e carne alla brace a Scarperia

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Avete a disposizione ben due fine settimana,, per gustare le specialità tipiche della zona del; lasi svolge a, piccolo comune della cerchia metropolitana di Firenze immerso in quelle dolci terre che già allungano verso l’Emilia Romagna.Ildalle 19 e la domenica anche a pranzo dalle 12 si inizia a gustar ogni prelibatezza toscana nell’ampia area ristoro al coperto che si trova presso il circolo MCL.Organizzata dallae dal, questa manifestazione gastronomica propone nel suo menù antipasti misti, primi piatti tra cui i famosi, secondi piatti con il classicoe le…una vera bontà, peccato non annaffiare il tutto con del buonSe volete programmare un piacevole weekend non dimenticate che siete nelle terre deltra borghi storici e ricchi di tradizione come Borgo San Lorenzo : Sagra del Fritto Misto, Tortello e Carne alla Brace: Scarperia (Firenze): dal 7 all’8 e dal 14 al 15 aprile 2018: il sabato dalle 19 alle 22 e la domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 22: consumazione a pagamento: sagra gastronomica: sul sito ufficiale della proloco e sulla pagina facebook : siamo in Toscana , nella zona del Mugello; per arrivare a Scarperia prendere l’A1, con uscita Barberino e poi provinciale 31 e statale 65.Scopri tutte le sagre della Toscana