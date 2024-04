La Festa di Primavera a Casola Valsenio

Informazioni, date e programma della Festa di Primavera

Come in molti comuni italiani, anche a, sulle colline in provincia di Ravenna, si svolge la. Nel borgo, immerso nella natura del, anche nel 2024 si tiene questo evento molto sentito, ormai divenuto un appuntamento fisso del calendario locale.Le celebrazioni sono particolari e fondono il tradizionalecon quelle più tipiche del. Si inizia già, quando i giganteschi carri lasciano il cantiere per entrare in paese passando dalla “stretta di Bruscò” sfiorando i palazzi. Una volta arrivati, inizia la festa propiziatoria, che prosegue fino al mattino.Laentra però nel vivo con la, alla quale segue unadei "carri allegorici in gesso di festa e di pensiero".I carri, come sempre, sono realizzati per ricordare avvenimenti e personaggi della cronaca, accompagnati dalle cosiddette Relazioni, ovvero testi popolari che ne sottolineano il significato. Ma non è tutto: i figuranti restano immobili durante la sfilata, quasi, divenendo un tutt'uno con i carri che li trasportano. Una seconda sfilata, questa volta, percorre le strade di Casola Valsenio pochi giorni dopo, tra le luci che ne esaltano le forme e le musiche che ne accompagnano il percorso.la sfilata del 25 aprile sarà rimandata a domenica 28 aprile, mentre la sfilata del 4 maggio sarà rimandata a sabato 11 maggio.Festa di Primavera e dei carri in gesso di festa e di pensieroCasola Valsenio (Ravenna).25 aprile e 4 maggio 2024.Sabato 20 aprile 2024Dalle ore 19 Stand gastronomico a cura della Pro Loco.Ore 20:30 Partenza dei carri dal cantiere verso il centro storico e passaggio dalla "stretta di Bruscò".Ore 21:30 Arrivo dei carri e festa propiziatoria.Giovedì 25 aprile 2024 - Sfilata diurna dei carriDalle ore 10 Mercato di primavera.Dalle ore 11:30 Stand gastronomico a cura della Pro Loco (possibilità di asporto fino alle ore 12).Ore 15 Sfilata della Segavecchia.Ore 15:30 Sfilata dei carri allegorici in gesso di festa e di pensiero.Dalle ore 15:30 Concorso fotografico Obiettivo carri 2024.Ore 16 Cocktail bar e musica.Ore 18:45 Premiazione carro vincitore della giuria popolare.Ore 19 Stand gastronomico a cura della Pro Loco.Ore 20:15 Pubblica imputazione e arresto della Vecchia.Ore 20:45 Apertura pubblica udienza e processo alla Vecchia a cura della Compagnia Teatrale "La Partecipanza".Ore 21:45 Corteo ed esecuzione della sentenza con decapitazione e rogo della Segavecchia.Sabato 4 maggio 2024 - Sfilata notturna dei carriDalle ore 18:30 Stand gastronomico a cura della Pro Loco (possibilità di asporto fino alle ore 19).Dalle ore 19 Waiting for the darkness. Musica e movida per il paese aspettando la sfilata.Ore 20:45 Black out. Interruzione della luce pubblica in paese per prepararsi alla night street parade.Ore 21 Sfilata notturna dei carri allegorici in gesso di festa e di pensiero.Dalle ore 21 Food truck per le vie del paese.Ore 23 Premiazione del carro vincitore della sfilata diurna e notturna.Dalle ore 23:45 After Party fino al mattino.Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sulla pagina ufficiale della Pro Loco e sulla pagina Facebook dell'Associazione Carri.Casola Valsenio si può raggiungere sia dache dapercorrendo la via Emilia (SS9) e svoltando sulla SP306 in direzione di Riolo Terme/Casola Valsenio all’altezza diPer chi arriva dalla Valle del Santerno, si può arrivare a Casola Valsenio percorrendo la via Casolana da Fontanelice, superando il Passo del Prugno e scendendo lungo la SP70.