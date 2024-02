La Passio a Serravalle di Carda

Informazioni utili, data e orari della Passio

Un borgo arroccato sulle pendici del Monte Nerone nel cuore dell'Appenino Pesarese e una suggestiva rappresentazione sacra sono gli ingredienti delladi(frazione di), grande evento popolare del Venerdì Santo che torna il prossimoBasta attendere il calar del buio per assistere a una grandiosa drammatizzazione tra le più popolari dell'Appennino Marchigiano. A essere messi in scena sono alcuni episodi della, l'Ultima cena, la preghiera nell'Orto degli Ulivi, l'apparizione dell'angelo, il bacio di Giuda, il processo di Caifa, il processo di Pilato, la flagellazione e la crocifissione.A rendere la Passio così speciale sono la, i costumi creati a mano, la preparazione degli attori che interpretano i ruoli principali e le scenografie illuminate da spettacolari giochi di luce. La fiamma delle torce, i figuranti e le antiche botteghe dei mestieri popolano le strade del centro storico mentre ovunque si respira un’atmosfera senza tempo ricca di emozione e fede.Il canto finale dirimane il momento più coinvolgente della rappresentazione.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle: Passio: Serravalle di Carda, frazione di Apecchio (provincia di Pesaro e Urbino).29 marzo 2024 (Venerdì Santo).ingresso libero.inizio rappresentazione alle ore 21.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell'ente organizzatore e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo circa 40 km a sud di, da dove per raggiungere Serravalle di Carda si può seguire la SP257.