La Mostra Mercato del Tartufo e dei Prodotti del Bosco di Apecchio

Informazioni utili per partecipare alla Mostra Mercato del Tartufo

Calendario delle aperture

Ottobre 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Con il nome disi svolge quest'anno laad, in provincia di Pesaro e Urbino. È un evento da non perdere sia per i residenti che per i turisti che non sanno resistere ai peccati di gola e vogliono approfittare di un programma di manifestazioni come sempre molto ricco. Si tratta, tra l'altro, di uno dei più importantila cittadina propone piccoli ristoranti e osterie, con piatti tipici e pietanze succulente offerti in un contesto all'insegna dell'amicizia e dell'ospitalità. La mostra mercato non coinvolge, comunque, solo il, ma anche il, dove è possibile assaggiare le specialità culinarie più invitanti preparate con i prodotti tipici del posto e abbinate alleprodotte ad Apecchio.Chi ha voglia di shopping, può soddisfare la propria curiosità con i numerosi, tra idee di antiquariato e manufatti di eccellenza.Tra i tanti appuntamenti gastronomici, con presentazioni di libri, show cooking e concorsi, uno dei momenti più attesi è rappresentato dal, un riconoscimento che è stato istituito allo scopo di mettere in risalto il valore delle attività agricole e l'importanza del legame con il territorio, volendo costituire una preziosa opportunità imprenditoriale per i giovani.Appuntamento clou è quello dell': anche in questo caso, si tratta di un riconoscimento molto ambito che viene assegnato ogni anno a un rappresentante del mondo dello spettacolo o della musica del nostro Paese.Un'occasione da cogliere al volo per apprezzare un territorio fortunato, caratterizzato da molteplici risorse naturali, primo tra tutte il Tuber Magnatum Pico, vale a dire il tartufo bianco profumato e delizioso conosciuto in tutto il mondo.Ma Apecchio, terra delle eccellenze più che amata, è conosciuta anche per la sua, resa unica dalle acque di eccezionale qualità che provengono dal Monte Nerone.Mostra Mercato del Tartufo - Tartufo & Birra - Andar per Osteriecentro storico di Apecchio (Pesaro-Urbino).dal 4 al 6 ottobre 2024.ingresso gratuito.fiera gastronomica.maggiori informazioni e l'elenco completo delle iniziative sono disponibili sul sito ufficiale del Turismo di Apecchio e sulla pagina Facebook della festa.per giungere ad Apecchio in auto dall'autostrada A14 uscire a Cesena Nord (se si arriva da nord) o a Fano (se si arriva da sud), per poi seguire in direzione Roma e giungere sulla SS 257.L'aeroporto più vicino è quello di Rimini, a 80 km di distanza.Cortesia foto: Massimo Landi.