Il Passio a Serravalle di Carda

Informazioni utili, date e orari per vedere la Passione di Cristo

Calendario delle aperture

Aprile 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Un borgo arroccato sulle pendici del monte Nerone nel cuore dell'Appenino Pesarese e una suggestiva rappresentazione sacra che vanta quasi quarant’anni sono gli ingredienti di, grande evento popolare del Venerdì Santo (quest’anno il) di, frazione diBasta attendere il calar del buio per assistere a una grandiosa drammatizzazione tra le più popolari dell'Appennino Marchigiano; ad essere messi in scena alcuni episodi della, l'Ultima cena, la preghiera nell'Orto degli Ulivi, l'apparizione dell'angelo, il bacio di Giuda, il processo di Caifa, il processo di Pilato, la flagellazione e la crocifissione.A rendere Passio così speciale sono la, i costumi creati a mano, la preparazione degli attori che interpretano i ruoli principali e le scenografie illuminate da spettacolari giochi di luce. La fiamma delle torce, i figuranti e le antiche botteghe dei mestieri popolano le strade del centro storico mentre ovunque si respira un’atmosfera senza tempo ricca di emozione e fede.Il canto finale dirimane il momento più coinvolgente della rappresentazione.Se ti piacciono i riti della Settimana Santa, copri le celebrazioni più caratteristiche in Italia : Passio: Serravalle di Carda, frazione di Apecchio (Pesaro-Urbino): Venerdì Santo (19 aprile 2019): dalle 21: ingresso libero: manifestazione religiosa: sul sito ufficiale dell'ente organizzatore e sulla pagina facebook : siamo nelle Marche , a una quarantina di chilometri a sud di Urbino ; da qui per raggiungere Serravalle di Carda si può seguire la provinciale 257Scopri tutti gli eventi delle Marche